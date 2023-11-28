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До 1 грудня всі роботодавці мають подати списки військовозобов'язаних до ТЦК СП: що це означає

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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До 1 грудня всі роботодавці мають подати списки військовозобов'язаних до ТЦК СП: що це означає

Роботодавці подають списки військовозобов'язаних до ТЦК СП / Фото: ТСН.ua

Такі списки до військкоматів також подають заклади освіти, органи місцевого самоврядування та інші.

Усі роботодавці в Україні відповідно до правил військового обліку, що затверджені постановою Кабінету міністрів №1487, щороку до 1 грудня мають подавати списки призовників, військовозобов’язаних та резервістів до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). 

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Хто має подати списки військовозобов'язаних

Ці списки мають подавати також:

  • Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, що ведуть облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які проживають на території адміністративно-територіальної одиниці;
  • Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які ведуть облік своїх працівників. Або якщо це заклад освіти, то своїх здобувачів освіти.

Для чого це необхідно

“Подання списків здійснюється з метою звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів з обліковими документами (даними) відповідних ТЦК СП, у яких вони перебувають на військовому обліку”, — пояснила Марина Бекало.

Нагадаємо, до кінця року за участі Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ буде розроблено законопроєкт, який розширить права працівників військкомату.

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