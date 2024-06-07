"До 10 ракетних ударів на місяць": Жданов попередив про небезпеку та назвав цілі росіян

Скільки ракет накопичила Росія та коли може вдарити знову.

У ніч проти 7 червня російська армія завдала удару по Україні крилатими ракетами і “шахедами”. Сили протиповітряної оборони знищили 48 дронів і п'ять ракет. Під ударом знову опинився Старокостянтинів на Хмельниччині.

Навіщо ворог атакував місто, скільки ракет накопичив та коли може вдарити знову, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Старокостянтинів — це їхній головний бій. Скоріше за все, російське командування сподівається, що саме в Старокостянтинові будуть розміщені літаки F-16. Вони їх намагаються дістати. Судячи з того, як ми відбиваємося, я думаю, що там вже система протиповітряної оборони більш сучасна, підсилена. І на сьогоднішній день ми можемо захистити”, — каже Олег Жданов.

За його словами, чергова російська атака нічим не відрізнялася. Ворог використав мало ракет, ймовірно, через їх брак або технічну несправність носіїв.

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“Чотири борти — п'ять ракет. Фактично, кожен літак по одній ракеті ніс. Єдине що, я б звернув увагу на дуже різноманітну траєкторію чи маршрут польоту “шахедів” по території України. І ракети — теж дуже дивно. Вони зайшли аж у Львівську область, потім розвернулися і через Рівненську область пішли безпосередню на ціль”, — розповів Олег Жданов.

Військовий експерт пояснив: це може казати про те, що росіяни, крім вогневого ураження, намагаються вести розвідку української протиповітряної системи.

“На жаль, поки таких відомостей немає. Було б добре, якби Повітряне командування надало інформацію, чи піднімали в повітря два російські Су-24МР, які перебувають в Білорусі. Чому я про них кажу? Тому що це на базі Су-24 літак-розвідник. Вони могли супроводжувати паралельним курсом в повітряному просторі Білорусі ракети, які дійшли до Львівської області, а потім розвернулися на ціль. І виявляти всі радіолокаційні станції, які ми вмикали по ходу цих ракет для їхнього відстеження і перехоплення”, — каже Олег Жданов.

Військовий експерт вважає, що російська армія має можливість влаштовувати до десяти таких комбінованих ударів по Україні на місяць.

“З урахуванням того, що вони на місяць до 100 ракет виробляють, і тих запасів, які у них приблизно є за нашими оцінками, то вони можуть дозволити собі влаштувати до 10 ракетних ударів на місяць. От таких по 5-10 ракет і по 40-50 “шахедів”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, після опівночі загарбники атакували Україну ударними безпілотниками. Повітряні сили інформували про рух дронів у різних областях.

Згодом Росія здійснила ракетний обстріл. Основна група ракет атакувала аеродром в районі Старокостянтинова, що в Хмельницькій області.

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