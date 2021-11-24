До 100 гривень за літр: чому олія б'є цінові рекорди і чи варто вже робити запаси

До 100 гривень за літр: чому олія б'є цінові рекорди і чи варто вже робити запаси

Здорожчання енергоносіїв, а особливо газу, є винуватцем зростання ціни на олію.

На тлі суттєвого підвищення цін на майже всі продукти харчування – соняшникова олія – заслужена рекордсменка, бо додала в ціні цього року на 80%. Експерти в прогнозах обережні, але радять уже подумати про запаси. Наразі за неї правлять від 40 до 70 гривень за літр.

Про те, хто винен у тому, що українці ще більше зароблених кревних мають витрачати на харчі - йдеться в сюжеті ТСН.

"До грудня ми ще будемо мати таку ціну. А далі, що буде у січні-лютому - говорити не можливо, не знаючи ціну на енергоносії", - зазначає експерт Всеукраїнської аграрної ради Денис Макарчук.

Саме здорожчання енергоносіїв, а особливо газу, і є винуватцем зростання цін на олію. Адже вони становлять щонайменше 20% від вартості пляшки. І ще 5% – це зарплати на підприємствах. Інші – 5% – логістика, щоби розлити вже готовий продукт у пляшки і доправити до крамниць. А от щонайменше 70% - це сировина – насіння соняшника, яке не зважаючи на рекордний урожай цього року теж злетіло в ціні.

Цінова рекордсменка: чому соняшникова олія знову здорожчала

"Соняшник півтора роки тому коштував 12 гривень за кіло, зараз - 19. За цей же період добрива здорожчали втричі", – пояснює президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Володимир Лапа.

Тим часом в Міністерстві агрополітики не бачать передумов до такого стрімкого злету цін на олію соняшника. Та експерти невблаганні – оскільки Україна найбільший у світі експортер, ціни диктує не внутрішній, а саме міжнародний ринок.

Своєю чергою експерти заспокоюють українців: на полицях крамниць дорожчати до кінця року олія точно не буде. А от, що буде навесні - спрогнозувати вже неможливо. Бо для виробництва добрива для соняшника потрібен газ, а він дорожчає.

Нагадаємо:

Ціна на сало побила всі рекорди, і воно тепер дорожче, аніж на відбірну свинину. Тримати худобу не вигідно і тяжко, свиноферм в аграрній країні не так багато і спеціалізуються вони на інших породах свиней.

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