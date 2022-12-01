До 18-тисячного Ладижина повертають тепло, але надзвичайний стан у місті не скасовують

Проте пункти обігріву в Ладижині поки згортати не збираються, бо ж через перебої зі світлом люди йдуть сюди зарядити телефони.

У містечку Ладижин на Вінниччині, де після російського обстрілу 23 листопада зникло тепло, нарешті вдалося відновити централізоване теплопостачання, йдеться в ТСН.

Понад тиждень 18 тисяч мешканців Ладижина мерзли у своїх оселях. У місті оголосили надзвичайну ситуацію, скликали спеціальну комісію, яка розробляла альтернативні шляхи обігріву.

Щоправда, потеплішали батареї поки не всюди, треба почекати, бо гарячу воду лише почали подавати по трубах. На це люди не зважають: згодні чекати, кажуть, раді, що нарешті не мерзнутимуть. “Батарея тепла, нормально, вікна заклеєні, водичку гріли і гріюся, а тепер вже батарея, дуже рада”, - каже місцева мешканка.

Тепло у місті зникло понад тиждень тому - в день масованої ракетної атаки рашистами. Ракети пошкодили місцеву ТЕЦ, яка обігрівала все місто. Руйнування були такі значні, що про швидкий ремонт обладнання навіть не йшлося. Місто з населенням у 18 тисяч, де чимало багатоквартирних будинків саме на централізованому опаленні, опинилося без тепла. Люди вдягалися, наче капустини, обкладалися на ніч пляшками з теплою водою, бо в оселях було 10-12 градусів. У місті оголосили надзвичайну ситуацію. Одночасно встановили пункти обігріву - це врятувало багатьох містян.

Спеціальна комісія розробляла альтернативні варіанти запуску опалення. Зокрема, йшлося про відновлення старої котельні, незалежної від роботи ТЕЦ. Сьогодні нарешті запустити тепло вдалося. В обласній адміністрації кажуть, це саме альтернативне теплопостачання. Як саме вдалося його запустити, поки не коментують. Наразі хочуть повністю відновити стару газову котельню і встановити ще одну - модульну.

Проте пункти обігріву в Ладижині поки згортати не збираються, бо ж через перебої зі світлом люди йдуть сюди зарядити телефони. Тепло до багатьох осель ще не дійшло, тож гріються. Тут цілодобово горить буржуйка і працює генератор.

Водночас надзвичайну ситуацію в місті поки не скасовують.

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