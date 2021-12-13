"До 30 осіб було знищено фізично": екскерівник кримінальної розвідки розповів про "обертнів у погонах"

У зоні ООС діє спеціальний режим пропуску й документи прикриття там не діють.
Під час "лихих 90-х" у правоохоронних органах було чимало "обертнів у погонах", які, зокрема, були причетні й до вбивств своїх колег.
Про це 13 грудня в прямому ефірі шоу "Твій вечір" на телеканалі "1+1" сказав один зі засновників Управління з боротьби з організованою злочинністю (УБОП), організатор та керівник Управління кримінальної розвідки в складі МВС України Валерій Кур. У студії обговорювали скандальне звільнення заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.
"Дуже добре, що суспільство і влада чіпляються за такі випадки (скандал навколо поведінки Гогілашвілі – ред.). Уявіть, наскільки подорослішало наше суспільство і яким воно стало справжнім! Я там (на відзнятому відео - ред.) нічого особливого не побачив", - сказав Кур.
Він розповів, що, коли він був ще на посаді, то отримував документи прикриття.
"Ви знаєте, що таке документи прикриття? Я, як начальник управління кримінальної розвідки ГУБОЗ МВС (1994-2000 років), мав від міністра внутрішніх справ право отримати на початку року 100-200 документів прикриття. Це було для розвідників, офіцерів і деяких моїх посадових осіб. Керівний склад обов'язково мав такі ж документи. Це означає, що попри твій стан, будь-який співробітник повинен пропустити. Там також можуть бути різні номери", - пояснив Кур.
Водночас він нагадав, що в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі діють визначені правила та інструкції для всіх.
"У цій зоні (фронтова зона на Сході України - ред.) інструкції, правило, наказ. Ти маєш зупинитися за певну кількість метрів, не зважаючи на те, хто ти і яка персона. Жодні документи прикриття не діють. А в цій ситуації (із зупинкою автомобіля Гогілашвілі – ред.) непрофесіонал. Тут дитинство. Ви знаєте, скільки у нашій системі обертнів у погонах? Дуже добре, що на такому починають ловити. Колишній заступник начальника відділу із боротьби з організованою злочинністю в одному з відділків Києва Гончаров у 1990-х, за міністра внутрішніх справ Кравченка, маючи такі документи прикриття, просто "відклацував". Багато співробітників тоді загинуло - до 30 осіб було знищено фізично. І міністр, і начальник міліції міста здогадувались. Ось це були 1990-ті. Тому це вже віяння часу", - розповів Кур.
Нагадаємо, 13 грудня уряд звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Усе - через скандал, який він влаштував на в'їзді до зони ООС. Гогілашвілі обурювався, що його не впізнали в обличчя та попросили показати документи. про це йдеться в сюжеті ТСН.
І це, як виявилося, не перший випадок, коли заступник міністра намагався скористатися своїм статусом. "Українська правда" опублікувала відео схожого інциденту. Заступника міністра розлютило, що його авто зупинив патрульний. Як і на блокпості, він кричав та грубив поліцейському, який його не впізнав.
Звільнити Гогілашвілі після інциденту просив президент Володимир Зеленський. І уряд затвердив його відставку.
У МВС Гогілашвілі відповідав за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних.
Уже після скандалів, які зробили Гогілашвілі впізнаваним, в медіа з'явилася інформація, що він ніби має російський паспорт і раніше працював помічником боксера та депутата Держдуми Росії Миколи Валуєва.