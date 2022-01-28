До 30-річчя державного прапора в музеї в Києві показали 105-річний український стяг

До 30-річчя державного прапора в музеї в Києві показали 105-річний український стяг

До ювілею незалежності експонат привезли до Києва.

30 років державному прапору України - 28 січня 1992-го року Верховна Рада затвердила стяг із двох рівновеликих смуг синього та жовтого кольорів як національний символ.

З цієї нагоди у Музеї історії України у Другій світовій війні представили унікальний раритет. Синьо-жовте полотно, якому вже 105 років, було свідком Другого всеукраїнського військового з'їзду в Києві у червні 1917 року під час Української революції.

Один із делегатів з’їзду - Володимир Кедровський - зберіг прапор, а за кілька років емігрував до Сполучних Штатів. І вже його син Юрій передав полотно Українському музею в Нью-Йорку.

Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні

До ювілею незалежності експонат привезли до Києва. Синя смуга дещо втратила колір, але цінність цього прапора, кажуть музейники, від цього не менша. Кожен охочий може побачити стяг у Музеї історії України у Другій світовій війні до кінця травня.

«Це унікальна можливість побачити артефакти та об’єкти, які, ну я не хочу пророкувати, але найближчі десятиліття не з’являться в Україні в музейному просторі», - зазначають у музеї.

Державний прапор України святкує 30-річчя

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