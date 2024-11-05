До 7 років в’язниці або величезний штраф: в Україні підготували закон про дрова — що відомо

Які документи на деревину потрібні і хто має право перевіряти, де ви її взяли.

Українці можуть отримати від 5 до 7 років позбавлення волі за зберігання дров без документів. Або ж штраф у розмірі від 34 тисяч гривень. Причому покарання передбачено навіть за невелику кількість деревини — від 1 кубічного метра.

Відповідний законопроєкт №9665 10 жовтня підтримала Верховна Рада і передала на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Сайт ТСН.ua розповідає усе, що відомо про закон — кого можуть покарати, які документи на деревину потрібні і хто має право перевіряти, де ви її взяли.

Суть закону про дрова

Законопроєкт №9665 має на меті запобігти незаконній вирубці та продажу деревини в Україні. Він передбачає посилення відповідальності за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їхнє походження. А також наближає українське законодавство до законодавства Європейського Союзу.

Штрафувати громадян пропонується навіть за невеликі обсяги деревини — від 1 куб. м. Також передбачено штраф за сінокосіння і пасіння худоби, заготівлю очерету, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід на ділянках, де це заборонено або допускається тільки за лісовими квитками.

Закон про дрова 2024: які штрафи

Порушникам загрожує штраф від 34 тис. грн — за зберігання дров, якщо їх вартість оцінюють до 30 тисяч грн;

— за зберігання дров, якщо їх вартість оцінюють до 30 тисяч грн; від 5 до 7 років позбавлення волі — якщо вартість деревини більш як 30 тис. грн

Чому критикують законопроєкт

У Мережі багато критикують законопроєкт, зокрема юристи. Мовляв, посилення відповідальності за вирубку дерев і незаконне зберігання дров може мати негативні наслідки для жителів сіл, для яких дрова — основний вид палива взимку. А від ухвалення закону можуть постраждати не лише браконьєри, а й селяни, які придбали у них дрова без документів.

Українці побоюються, що таким чином майже всі жителі сільської місцевості можуть бути притягнені до кримінальної чи адміністративної відповідальності. Навіть ті, хто заготовив дрова на власних ділянках, але не має документів.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua розповіла, що боротьба із незаконною вирубкою лісів, нелегальною торгівлею лісовою продукцією, а також вдосконалення системи правового регулювання з використання природних ресурсів є нормальним явищем та цілком відповідає міжнародним зобов’язанням, які взяла на себе Україна.

З одного боку, закон захищає рослинний та тваринний світ на об’єктах природно-заповідного фонду, лісових ділянок, парків, скверах, історико-культурних заповідниках тощо. З іншого боку, за словами адвокатки, закон справді зачіпає інтереси власників приватних домогосподарств, для яких ліс є поширеним, а іноді єдиним джерелом опалення.

Марина Бекало вважає, що вказаний закон мав би містити перехідні положення. Тобто період, за який громадяни не притягувалися би до відповідальності за збереження дров на своїх ділянка без підтверджуючих документів. Наприклад, до наступного зимового сезону чи довше.

“Адже люди встигли закупити дрова на цей сезон, звісно, не маючи жодного документу про їхнє походження. І це відповідальність не громадян — покупців, адже вони не мали вибору. А солідарна відповідальність підприємців, які займаються незаконною вирубкою лісів та нелегальною торгівлею лісом без відповідних дозвільних документів та держави, яка має регулювати ці питання”, — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Які документи на дрова потрібно мати

На підтвердження походження дров власник домогосподарства має мати будь-який документ, що підтверджує закупівлю: онлайн замовлення, накладна, договір, квитанція на оплату тощо.

“І в такому випадку нести відповідальність така особа не буде. Це проблема продавця, а не покупця”, — зазначила адвокатка.

Крім того, вона нагадала, що ст. 30 Конституції України передбачає заборону проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку без вмотивованого рішення суду.

Отже, без відповідного рішення суду правоохоронні органи не можуть проникнути на територію приватного домогосподарства з обшуком та оглядом, з метою виявлення незаконного зберігання дров на зиму.

“Тому, якщо і будуть перевірки, то вони мають проводитися за відповідним рішенням суду. Я маю сумніви, що хтось буде цим займатися аби виявити незаконні дрова в будинках у селян, проходити такі складні процедури, звертатися до суду аби отримати такий “дозвіл” на проведення огляду чи обшуку. Тому я сподіваюсь, що перевіряти будуть тільки підприємців та підприємства, які займаються вирубкою та збутом лісу”, — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Коли запрацює закон про дрова

Якщо президент підпише законопроєкт про дрова, він набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Тоді Кабмін протягом двох місяців має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом. Це також мають зробити міністерства й центральні органи виконавчої влади.

Закон про дрова: реакція Мережі

Закононопроєкт викликав хвилю мемів у соцмережах. Українці обурюються, що порушниками можуть стати сільські жителі, які використовують дрова для власних потреб.

У Мережі жартують, що тепер працівники Державного бюро розслідувань приходитимуть з обшуками до бабусь та дідусів, які запаслися деревиною на зиму.

Скриншот / TikTok @magiconeday

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