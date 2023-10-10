До чого готується Путін: експерти пояснили відсутність масованих обстрілів і нові загрози для України

Від останнього масованого обстрілу України, включаючи столицю, минуло більше трьох тижнів. За цей час окупанти мали можливість накопичити певну кількість ракет та дронів, щоб здійснити нову потужну атаку.

Коли вона може статись – про це в коментарі для ТСН.ua своїми точками зору поділились військовий експерт, колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов та військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Ворог накопичує боєкомплект, - каже Владислав Селезньов. - Я вважаю, що ми знаходимось на порозі буремних подій. Бойові дії значно активізувались на сході України, ситуація складна в районі Авдіївки, не менш складна обстановка на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Українська армія там веде запеклі бої. Ворог має чисельну перевагу, постійно атакує наші позиції, ситуація там є дуже складною. Не менш складна ситуація на півдні, в Запорізькій області. Ворог зосередив там чималі ресурси. Масштабні дронові атаки спрямовані в першу чергу на руйнацію військової інфраструктури. Є постійні прильоти по півдню України, по Одеській області, очевидно, що ворог поцілює по військовій інфраструктурі, по об’єктах, які забезпечують функціонування зернової угоди. Йдеться про порти, бази, причали, пункти перетину".

За словами Селезньова, ворог працює над створенням майбутнього поля битви шляхом руйнації українського потенціалу.

"Ситуація є дуже складною та динамічною, має тенденції до загострення, - каже експерт. - Думаю, в найближчій перспективі ми будемо спостерігати це загострення і далі – ворог намагається трансформувати свою чисельну перевагу. Ми вже чули про те, що ворог зосередив вже 429 тисяч своїх вояків, на території Брянської, Курської та Белгородської областей близько 28 тисяч. Вони мають чималий ресурс для ведення агресивної війни. В будь-якому випадку жовтень буде досить динамічним. Ця динаміка буде визначатись агресією з боку російської окупаційної армії".

Можуть очікувати холодів

На думку Селезньова, який має багато поінформованих джерел у військовому середовищі, окупанти можуть навмисно поки тримати паузу, а здійснити масовану атаку як тільки погіршиться погода на всій території України.

"Щодо ракет да дронів – вони зараз іх накопичують. Минулого року 10 жовтня росіяни почали атакувати енергетичну інфраструктуру. Але цього року 10 жовтня більш тепло. Думаю, що як тільки погіршаться погодні умови, росіяни застосують ракетну компонентну. Вважаю, що ситуація має тенденції до загострення".

Своєю чергою, військовий експерт Олександр Коваленко каже, що від 21 вересня окупанти мали можливість накопичити від 30 до 40 ракет Х-101\555, тому мають можливість здійснити новий удар. Крім того, за цей час росіяни могли накопичити до 20 ракет морського базування "Калібр", які теж використовують для обстрілів України.

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