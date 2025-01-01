До чого приготувалась Росія у війні з Україною: експерт назвав сценарії найближчих обстрілів

За словами аналітика, крім виробництва ракет, у окупантів є чималий недоторканий запас.

Після ранкової атаки російської армії "Шахедами" по низці українських регіонів та Києву, з урахуванням того, скільки ударів було до цього, з’явився прогноз ймовірної кількості намагань атакувати Україну в прийдешньому році. Його в коментарі для ТСН.ua озвучив військовий експерт Роман Світан.

За його словами, з урахуванням того, скільки Росія спроможна виготовляти ракет та дронів, не виключається, що масовані атаки можливі один-два рази на місяць.

"Росіяни протягом минулого року накопичили більше тисячі ракет. Їх вони залишили у якості базису, недоторканого запасу. Скоріш за все, далі ворог буде використовувати місячну норму виробництва. Вони виробляють більше сотні ракет на місяць, тому одну, максимум дві масованих атак вони будуть здійснювати. Це в середньому", — припускає Світан.

Та додає: "Щодо дронових атак – під час кожного удару можуть використовувати близько сотні бойових БПЛА. Так, як це було сьогодні (за даними командування Повітряних сил ЗСУ, російська армія атакувала Україну 111 ударними дронами — Ред.)".

За словами Світана, дронові атаки російська армія спроможна здійснювати набагато частіше.

"Майже кожного дня. Треба розраховувати на те, що знадобиться щоденна робота ППО. Гадаю, що вона вже до цього підготовлена", — каже аналітик.

На думку Світана, ворог може використовувати і свій недоторканий запас, наприклад, ракетного озброєння.

"Якщо поставлять для себе задачу атакувати майже кожного дня, то можуть почати цими боєприпасами. Але коефіцієнту корисної дії в цьому для них немає", — резюмує він.

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Раніше повідомлялось про те, що у Sky News назвали дату, коли можливе припинення бойових дій.

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