До грошей: у Києві цілий район затопило фекаліями, а в КМДА кажуть, що це нахабний фейк (фото, відео)

Що не день, то нова аварія. Опівночі 8 січня у Святошинському районі Києва вода вкрила цілу вулицю. Телеграм-канали стверджують: прорвало каналізацію, а нечистоти, що опинилися назовні, швидко замерзають. У КМДА ці чутки спростували і назвали вилив нечистот “фейком”, а люди наполягають, що на вулиці стоїть шалений сморід.

Що насправді сталося на Борщагівці і що робить влада міста, щоб усунути наслідки “інциденту”, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Борщагівка потопає?

Борщагівка перетворилась на смердючу ковзанку. Мешканці цього столичного району обурені і викладають відео, як їхні автівки буквально плавають у воді коричневого кольору. Затопило і тротуари.

Киев, Борщаговка - прорвало канализацию, все залило фекалиями. Никто так не разрушает Украину, как само руководство.



Деньги не пахнут.



Важное дополнение: КГГА ложно утверждает, что разлились не фекалии, а холодная вода.



Местные утверждают, что гамно pic.twitter.com/NtDtlqtQ0U — Sergey Nechaev (@SNechatv) January 8, 2024

Місцеві припустили — прорвало каналізацію, тож на бульварі Жюля Верна витікають фекалії. Звісно, це викликало неабияке обурення та навіть паніку. На вулиці — до -15, а автівки бувально викупані у … ну ви самі розумієте.

Аварія на Борщагівці. Фото: X (Twitter)

У КМДА зробили заяву

У Київський міській адміністрації відреагували швидко, але запевнили, що інформація про витік нечистот — це нахабний фейк. Аварія таки сталася, але прорвало водопровід, а на вулицю витікає всього лиш холодна вода. Внаслідок інциденту частково підтопило вулицю, без води залишились два будинки. Комунальники ж одразу почали лагодити трубу та розбиратися з потопом, поки той не перетворив бульвар на ковзанку. При цьому фахівці полагодять трубу, не перекриваючи вулицю, тож рух не обмежують.

Скриншот / Telegram

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Мережа “вибухнула” мемами

Попри пояснення КМДА, українців уже було не спинити у Мережі. Обурення швидко перетворилося на потік мемів. Ось такий вигляд, насправді, на думку користувачів, повинен мати “Вечірній Київ”.

Фото: X (Twitter)

Є й ті, хто пішов далі — тут без коментарів!

Фото: X (Twitter)

Фото: X (Twitter)

Реакція пропагандистів

Відреагувала на інцидент в українській столиці і кремлівська пропаганда. Рашистські пабліки окупованого Донецька почали глузувати з киян. Але ж напевно забули, що у самому Донецьку та його околицях проблеми з водою і каналізацією — це буденність. Нормального водопостачання там немає вже 10-й рік, а з кранів частенько тече така собі “кока-кола”. Це вже ми не кажемо про “Макіївський роднічок”, який вже зо два роки є популярним українським мемом.

Фото: X (Twitter)

Важлива інформація для українців

Українцям треба готуватися до важкого тижня. По всій території України вирує негода — країну накрили сильні морози. У столиці 8 січня стовпчик термометра опустився до -14 градусів, але як підказують синоптики — відчувається ніби -22. Народна синоптикиня Наталія Діденко попереджає, що мороз кусатиме ще сильніше.

Скриншот / Facebook

Заява енергетиків

Мінуси можуть потріпати і українську енергетику. Як повідомляє Укренерго, через негоду уже знеструмлено 396 населених пунктів, найбільше таких на Дніпропетровщині — аж 202. Наразі проблеми уже усувають енергетики. Але негодою можуть скористатися рашисти, попереджають фахівці.

Бережіть себе

Ми ж закликаємо українців все таки тримати руку на пульсі і бути готовими і до можливих відключень і тимчасових перебоїв. Рашисти точно не відкинули ідею занурити Україну у суцільну темряву, тому не дамо жодних шансів зневірі — ворогу нас не зламати!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Києві район залило нечистотами?! Люди розлючені! А українців попередили про нову небезпеку!

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