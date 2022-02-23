До Харкова евакуюють вихованців дитбудинку з обстріляного Щастя: як місто живе сьогодні

До Харкова евакуюють вихованців дитбудинку з обстріляного Щастя: як місто живе сьогодні

У Харкові працюють школи, дитячі садки, безперебійно працює громадський транспорт.

До Харкова 24 лютого прибудуть вихованці дитбудинку у Щасті Луганської області, яке вже не перший день обстрілюють російські бойовики. Загалом же Харків живе на сьогодні звичайним спокійним життям.

Про це сказав міський голова Харкова Ігор Терехов 23 лютого під час спільного марафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" на каналі "1+1".

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"Завтра ми очікуємо діток з дитбудинку, що розташований у Щасті. Ми підготували сьогодні наш міський комунальний пансіонат, і ми з задоволенням будемо цих діток годувати, будуть вони в нас жити. Тому казати, що ніхто нічого не робить – це, перш за все, несправедливо", ­– розповів мер Харкова.

"Тепер щодо життя в Харкові. Я вам хочу сказати, що в житті міста Харкова, звісно, є напруга, тому що подивишся засоби масової інформації, а звідусіль ллються, знаєте, потоки інформації. Найголовніше сьогодні – щоб люди були спокійні. І я багато сьогодні зустрічаюся з жителями Харкова, заспокоюю людей. Харків живе сьогодні звичайним, спокійним життям. Працюють школи, дитячі садки, безперебійно працює громадський транспорт. Всі наші комунальні підприємства, які забезпечують життєдіяльність Харкова, працюють у повному об’ємі", – розповів Терехов.

Він також закликав усіх об’єднатися довкола миру та спокою.

Нагадаємо, місцеві жителі покидають Щастя через обстріли з боку російських бойовиків. Після влучень у Луганську теплоелектростанцію там добу не було світла. Після чергових атак спалахнули трансформатори, і в місті знову зникла електрика. Наразі жителі – без води та опалення.

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