До Харкова прийшли аномальні морози: мешканці міста звертаються до лікарень з обмороженями

У місті відкрили пункти обігріву.

Нинішня хвиля холоду в Україні лютіші морози принесла у Харківську область. Там вночі температура подекуди опустилася до -16. У Харкові відкрили пункти обігріву та організували виїзну допомогу для водіїв, чиї автівки зламалися в дорозі.

Як Харків пережив холодну ніч, розповіла 23 грудня кореспондентка ТСН.Ранок.



У Харкові дійсно холодно. У Гідрометцентрі повідомили, що сьогодні температура в місті фіксуватиметься на 8-9 градусів нижче норми. Стовпчик термометра може опуститися до -16 градусів.

На два градуси тепліше було в області учора. Втім, двох людей забрала швидка через обмороження тіла. Це 46-річна жінка, яка тривалий час провела на вулиці, а аткож 57-річний чоловік напідпитку. До лікарні також самостійно звернулися п‘ятеро харків‘ян з обмороженням кінцівок.

Медики закликають уникнути тривалих прогулянок на вулиці під час морозів, а людям у стані сп‘яніння та з хронічними хворобами взагалі не рекомендують виходити на вулицю.

У Харкові через лютий мороз відкрили пункти обігріву та організували допомогу для водіїв

У Харкові відкрили п'ять пунктів обігріву в різних районах. Вони працюють цілодобово на базі центрів надання соцдопомоги. Працівники розповіли: зайти можуть усі, хто відчуває, що змерз. Там надають светри, ковдри та пригостять чаєм з печивом. Втім, поки до них ніхто не звертався.

На трасах в області організували стоянки для водіїв, яких негода застала в дорозі. Там вони можуть отримати допомогу від механіків та медиків. У разі поламки автомобіля можна звернутися до виїзних рятувальників.