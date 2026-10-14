До якої межі оскаженіє «чухоня» Путін у війні проти України: експерти та ШІ назвали сценарії

Експерти та ШІ назвали умови, за яких Путін може зупинити війну / © ТСН

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Війна в Україні, попри припущення окремих західних політиків, найближчим часом може набути нового рівня ескалації — таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він аргументує це тим, що за декілька днів зокрема починається опалювальний сезон.

Але при цьому, за його словами, межа агресії очільника Кремля Володимира Путіна залежатиме виключно від наявності у Росії ресурсів для атак у першу чергу по Києву.

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Своєю чергою, військовий психолог Андрій Козінчук в коментарі для ТСН.ua розповів, що варто розуміти, ким саме був Путін був раніше і ким він є зараз, і вже після цього можна робити висновки, якою може бути подальша агресія щодо України.

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Війна в Україні для підтримки рейтингу Путіна

«Був епізод, коли у Путіна колишня дружина була вагітною і він навіть не допомагав їй нести сумки (така інформація міститься у відкритих джерелах — Ред.). Тобто його ставлення до людей — виключно ресурсне. Тому і його ставлення до України — ресурсне. Пояснюю чому. Його минулі успіхи в житті стались виключно через війни: першою була Чечня, потім — Грузія. Тоді у нього був просто шалений рейтинг. Потім — Сирія. Після цього рейтинг почав руйнуватись, і він дійшов до висновку, що треба швиденько розпочати війну. Його аналітики запевняли, що знадобиться три дні і все. Це пояснює те, чому росіяни брали із собою парадну форму в Україну (останній факт підтверджувала офіційно поліція Київської області — Ред.)», — висловлює своє бачення ситуації Козінчук.

За його словами, корені агресії Путіна як людини слід шукати зокрема в його біографії.

«У нього було бідне дитинство. Батько його не любив, мати теж, Путін був кволим. Дуже класно про нього сказав російський журналіст Леонід Парфьонов, він назвав його «чухонью». У дитинстві Путін отримував потиличників, але був не дурнем і, як відомо, згодом вступив до університету, дійшов до роботи у КДБ», — каже Козінчук.

Військовий психолог припускає, що зараз Путін вважає себе великим геостратегом, який керує президентом США Дональдом Трампом за допомогою двух методів: шантажу та підкупу.

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Коли та як можуть усунути Путіна

«Тому шукати чогось людського в Путіні взагалі не варто. Це людина, яка живе поза парадигмою чогось душевного. Він зрозумів, що Росія пробачить йому усе на світі, крім одного — слабкості. Щодо самих росіян: вони готові ходити до туалету на городі і при цьому розповідати про велич Росії та невичерпні копалини. Їх влаштовує життя у дерев’яних будинках та відсутність асфальтованих доріг (таке є у селі поблизу полігону, з якого запускається «Орєшнік» — Ред.). Якщо людині, не тільки росіянину, будуть кожного дня розповідати, що вона мешкає у величній державі, то людина буде вважати себе красунчиком. Навіть якщо ця людина голодна», — пояснює військовий психолог.

Крім того, Козінчук каже, що погоджується з думкою, яка нещодавно пролунала у медіапросторі України про те, що росіяни почувають себе морально комфортніше, якщо ситуація для українців погіршується.

Та зауважує: «Дуже велика помилка стверджувати, що якщо хтось вб’є Путіна, то точно все закінчиться. В Росії дуже багато влади у силовиків. Питання навіть не у грошах — є великий вплив на людей. Україну вони ніколи не сприймали серйозно. Коли все пішло не так, як вони хотіли, коли не було «Києва за три дні», росіяни зрозуміли, що вони не всесильні».

За його словами, таке відчуття і може бути причиною люті росіян.

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Резюмуючи, він додає, що станом на зараз головною російською мрією може бути російський прапор у великих містах України, зокрема — у Львові, російська мова у Львові.

«Якщо б вони таке зробили, то вони б ніколи не зупинились», — каже він.

Та наводить приклад того, що собака може їсти, поки не закінчиться їжа.

«У Росії таке щодо завоювання територій», — порівнює він.

На переконання військового психолога, враховуючи реалії, агресію Росії здатна зупинити тільки і виключно сила.

«Щодо Путіна — це біологічна істота, у якої немає ніяких соціальних норм. Нам не відомо про його збочення стосовно світогляду. Його вже не виправити. Тільки через силу», — каже він.

Де зупиниться війна в Україні: прогноз ШІ

Своє бачення ситуації щодо таких питань повідомив і штучний інтелект. На питання про те, якою може бути межа агресії Путіна щодо України, ШІ відповів: «Межа агресії Путіна проходить там, де її фізично зупиняють ЗСУ. Аналіз дій, заяв та стратегічних документів РФ свідчить про те, що внутрішньої або добровільної межі цієї агресії у політики Путіна немає». За висновком ШІ, Кремль вважає український напрямок питанням найвищого та цивілізаційного значення для існуючої російської системи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, чи прискорять кінець війни в Україні ракетні удари по Москві. Аналітики висловили своє бачення ситуації про те, як на кінець війни можуть вплинути українські удари по Москві.

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