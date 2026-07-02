До якої межі озвіріє Путін, атакуючи Київ: експерт назвав сценарії та мету РФ

Військовий експерт назвав сценарій, який Путін може використати проти Києва / © ТСН

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Протягом наступних тижнів і місяців війни проти України очільник Кремля Володимир Путін, ймовірно, буде з не меншою зухвалістю гатити по Києву, переслідуючи дві головні мети.

Про своє бачення загроз для столиці України розповів у коментарі для ТСН.ua військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

«Путін обстрілює Київ не лише заради медійності цих ударів. Я на 100% переконаний, що в Росії є мета впливати не тільки на цивільних, обстрілюючи житлові квартали. Начальникові штабу ЗС РФ Герасімову потрібен KPI — показник ефективності, про який йому треба звітувати вище. Цей KPI для Росії полягає у тому, щоб зменшити атаки з боку України по російських НПЗ, стабілізувати ситуацію настільки, щоб Україна не перерізала логістику. Яким чином? Росія вважає, що треба знайти всі місця виробництва українських дронів, складські приміщення і знищити все в нуль. Я переконаний, що відсотків 70 росіяни ставлять на військові цілі плюс на знищення енергетичної інфраструктури. І приблизно відстотків 15 росіяни ставлять на терор цивільного населення. Як наслідок — страждають житлові комплекси», — каже він.

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Експерт продовжує: «Історія свідчить про те, що коли одна країна вторгається до іншої, то армія країни-загарбника вбиває та знущається з цивільного населення заради залякування. Так примушують здаватися. Таке робила наполеонівська армія, таке робили тевтонці. Є приклади і в історії сучасніших воєнних конфліктів. Припускаю, що Росія нафантазувала собі те, що може зруйнувати Київ, а потім відновити. Тому для них ці руйнування не мають значення».

Що зупинить Путіна у війні проти України

Спираючись на свій досвід щодо аналітики, Ступак так каже про психотип Путіна: «Тонкошкірий — ображається на всі відомі кричалки про те, хто такий Путін. Його це зачепило незважаючи на те, що він — КДБіст. Він дуже вразливий, підступний, мстивий і принциповий. Я декілька разів у своєму житті зустрічав людей, які свого часу закінчили школу КДБ імені Дзержинського. У них є одна спільна ознака — принциповість. Це, можливо, один з найгріших факторів. Принциповість є класною для спортсменів, коли людина на морально-вольових якостях біжить марафон. Але якщо людина на морально-вольових якостях налаштована руйнувати — це найгірше, з нею важко домовитися, оскільки вона насправді слабка та вразлива».

На запитання про те, що зможе зупинити Путіна, чи відповіддю на це питання може стати лише смерть цього диктатора, військовий експерт відповів таке: «Щось має спрацювати. Європейці зараз будують для нього „золотий місток“. Це робиться для того, щоб ворог, який прийшов до твоєї країни, мав можливість вийти і зберегти обличчя. Путіну намагаються це показати. В цій війні кожна сторона хоче оголосити свою перемогу. Україна хоче сказати про те, що ми встояли, втрималися, а росіяни хочуть сказати, що вони захопили. Путіну доповідають його підлеглі, його міністр оборони, що російській армії залишилося ще кілька тижнів, і Україна начебто зламається. Путін на це ведеться і не хоче закінчувати війну».

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві РФ перетворила будинки на руїни. Під завалами шукають людей.

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