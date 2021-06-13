До Карпат на вишкіл прибув "жіночий десант": у чому унікальність руху

До "Буковеля" жінки з’їхалися на триденний так званий інтенсив.

Вони вчилися самозахисту весь рік і тепер готові показати, на що здатні. 350 жінок зі всієї України з’їхалися в Карпати на командно-тренувальне навчання. Для учасниць "жіночого десанту", саме так вони себе називають, улаштували спортивні тренування та освітні лекції.

Про це йдеться 12 червня у сюжеті ТСН.19:30.

Такого Карпати ще не бачили. Більше трьох сотень жінок крокують, вишикувавшись у колони. Це — жіночий десант. Створили його активістки руху "За Майбутнє". У містах та містечках для жінок організували курси з самооборони, аби ті могли себе захистити. І фізично, і психологічно.

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"Ми збираємо жінок по всій Україні, надаємо їм можливість тренуватися, проходити курси самооборони, психологічної підтримки, щоб вони ставали більш сильними", — розповідає очільниця жіночого руху "За майбутнє" Ірина Суслова.

До "Буковеля" жінки з’їхалися на триденний так званий інтенсив. Аби відшліфувати старі навички та отримати нові. На майданчику — жінки різного віку та професій. Новим прийомам їх навчають професійні тренери.

Жіночий рух "За Майбутнє" за майже рік роботи охопив десятки міст, сюди долучилося понад 100 тисяч жінок.

Новини України: понад 300 жінок зібралися в Карпатах на командно-тренувальне навчання

"Я бачу велику перспективу в тому, як буде розвиватися жіночий рух. Може нарешті в цій державі щось зміниться, коли жінки будуть займатися політикою", — зазначив народний депутат Ігор Палиця.

Упродовж трьох днів жінок навчали не лише азам самозахисту, урокам першої медичної допомоги, але й влаштували для них відпочинок. Аби ті набралися сил для нових цікавих ідей.

Такі інтенсиви для жіночого десанту планують організовувати і надалі. А учасниць, обіцяють, буде ще більше.

Нагадаємо, що на Волині запропонували програму для створення сучасних центрів материнства і дитинства в областях України.

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