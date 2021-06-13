До Карпат на вишкіл прибув "жіночий десант": у чому унікальність руху

До "Буковеля" жінки з’їхалися на триденний так званий інтенсив.
Вони вчилися самозахисту весь рік і тепер готові показати, на що здатні. 350 жінок зі всієї України з’їхалися в Карпати на командно-тренувальне навчання. Для учасниць "жіночого десанту", саме так вони себе називають, улаштували спортивні тренування та освітні лекції.
Про це йдеться 12 червня у сюжеті ТСН.19:30.
Такого Карпати ще не бачили. Більше трьох сотень жінок крокують, вишикувавшись у колони. Це — жіночий десант. Створили його активістки руху "За Майбутнє". У містах та містечках для жінок організували курси з самооборони, аби ті могли себе захистити. І фізично, і психологічно.
"Ми збираємо жінок по всій Україні, надаємо їм можливість тренуватися, проходити курси самооборони, психологічної підтримки, щоб вони ставали більш сильними", — розповідає очільниця жіночого руху "За майбутнє" Ірина Суслова.
До "Буковеля" жінки з’їхалися на триденний так званий інтенсив. Аби відшліфувати старі навички та отримати нові. На майданчику — жінки різного віку та професій. Новим прийомам їх навчають професійні тренери.
Жіночий рух "За Майбутнє" за майже рік роботи охопив десятки міст, сюди долучилося понад 100 тисяч жінок.
"Я бачу велику перспективу в тому, як буде розвиватися жіночий рух. Може нарешті в цій державі щось зміниться, коли жінки будуть займатися політикою", — зазначив народний депутат Ігор Палиця.
Упродовж трьох днів жінок навчали не лише азам самозахисту, урокам першої медичної допомоги, але й влаштували для них відпочинок. Аби ті набралися сил для нових цікавих ідей.
Такі інтенсиви для жіночого десанту планують організовувати і надалі. А учасниць, обіцяють, буде ще більше.
Нагадаємо, що на Волині запропонували програму для створення сучасних центрів материнства і дитинства в областях України.