До кінця року Путін хоче мобілізувати до пів мільйона солдатів: військовий експерт пояснив, чи вдасться це йому

Військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що до кінця року Росія хоче мобілізувати до 450 тис. солдатів.

За інсайдерською інформацією з Росії, лише до кінця літа за допомогою першого етапу прихованої мобілізації Путін хоче назбирати ще 100 тис. гарматного м’яса.

Про це Олег Жданов повідомив в коментарі для ТСН.ua.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Росія готується до тривалої війни проти України. Військовий експерт Олег Жданов нагадує, що Путін прагне перемоги. За його словами, Росія не визначає терміни тривалості цієї війни.



"Якщо рахувати юридично і фактично, то ми воюємо з лютого 2014 року, коли Росія розпочала операцію щодо анексії Криму, а потім війна на Донбасі. Це все одна і та ж війна. Просто вона була відтермінована підписанням Мінська-2", - нагадує експерт.



Крім цього Олексій Резніков, посилаючись на дані української розвідки, додав, що загальне російське об'єднане угруповання військ, яке застосовується проти України (з урахуванням резервів) нараховує близько 167 тисяч особового складу.

Олег Жданов каже, що, враховуючи таку чисельність (це і ті частини, які перебувають на території РФ - ред.), але беруть участь у війні (ракетні та авіаційні підрозділи, а також частини, які обстрілюють наш кордон - ред.), це майже те ж саме за чисельністю угруповання, яке заходило 24 лютого на територію України.



"Тоді ми оцінювали чисельність угруповання десь приблизно 175 тис. осіб. Сьогодні це 167 тис. Майже те саме. Для нас проблема в тому, що добровольців повоювати в Україні з найбідніших та найдепресивніших регіонів Росії на жаль ще вистачає. З технікою, так, проблеми. А от із особовим складом проблем у них поки що немає", - зазначає військовий експерт.



За його словами, до кінця літа за допомогою першого етапу прихованої мобілізації Росія хоче назбирати біля 100 тис. осіб. До кінця року, за неперевіреною інсайдерською інформацією, - 400-450 тис.



"Але тут, по-перше, питання, чи буде така кількість бажаючих. Бо підтримка цієї війни в Росії все ж таки знижується, як би в Кремлі не хотіли, і пропаганда не працювала. Серед населення міняються настрої щодо підтримки цієї війни. По-друге, і найголовніше, чи зможе економіка Росії утримувати таку кількість мобілізованих. Їх же не просто треба утримувати, а ще й годувати, одягати, озброювати, навчати і потім відправляти до України для участі у війні", - пояснив Олег Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, як Путін керує війною в Україні.

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