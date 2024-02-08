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"До кісток військовий, має добрі взаємини з президентом": оточення Сирського – про нового головкома ЗСУ

"До кісток військовий, має добрі взаємини з президентом": оточення Сирського – про нового головкома ЗСУ

Володимир Зеленський і Олександр Сирський / Фото: Associated Press

Про Олександра Сирського кажуть, що це вимоглива, але справедлива людина.

Після того, як президент призначив головнокомандувачем Збройних Сил України генерал-полковника Олександра Сирського, в оточенні останнього прокоментували цю кадрову перестановку.

"Емоції переповнюють. Я тішуся за Сирського. Це вимоглива, але справедлива людина. До кісток військовий, але гарно ставиться до людей. Повторюсь про справедливість. У нього добрі взаємини з президентом з часів оборони Києва", – розповів у коментарі для ТСН.ua військовий, який служить разом з Сирським.

Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Новим головнокомандувачем ЗСУ президент призначив генерала Олександра Сирського.

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