До Києва привезли унікальний стародавній скарб, який в України хотіла вкрасти Росія: фото, відео

Знамените скіфське золото відсьогодні експонують у Києві. Виставка з назвою "Скарби Криму. Повернення" відкрилась у скарбниці Історичного музею на території Києво-Печерської лаври. Унікальна колекція коштовностей із чотирьох кримських музеїв у 2014 році, в момент окупації Криму, перебувала в Амстердамі.

Понад 9 років Україна в судах доводила, що унікальні артефакти належать їй, бо Крим - це частина нашої держави...

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

Полідович Юрій - один з кураторів виставки показує скарби з військового поховання.

Скіфське золото

"Це люди, які було удостоєні високих почестей, це 5 чоловіків, які загинули заради свого суспільства, які прославилися своїми подвигами", - каже завідувач відділу скарбниці Національного музею історії України Юрій Полідович.

На накладках промальовані тонкі людські риси. Пращури сучасних кримчан вірили: смерть – це ще не кінець.

Скіфське золото

Поруч з вітриною, повною золота – глечики та чаші.

Скіфське золото насправді – золото лишень частково, величезна частина колекції – це кераміка, каміння та навіть дерево, але саме це робить її ще більш цінною.

"Дві чаші з одного поховання і така велика дерев’яна посудина з іншого. Ці чаші – з дерева, і вони – унікальні. На території України дерев'яні речі майже не зберігається в силу природній умов. Все це згнивало і ми знаходимо просто труху", - йдеться у ТСН.

Дерев'яна чаша

Поруч з посудом маленькі металеві рибки. Це – найдавніший артефакт на виставці 4 століття до нашої ери. Вченим довелося добряче подумати, аби пояснити їхнє призначення.

"Вони були накладками на кінську узду. Коня давні скіфи – ховали разом з померлим господарем. Треба було, щоб він не розгубився, знав дорогу, куди потрапити, і от у скіфів було уявлення, що його кінь – то його помічник не тільки при життю, але й на тому світі", - каже науковець.

Рибки у свою чергу були помічницями коню – вказували йому шлях через водні перешкоди. Частина колекції скіфського золота в Києві вже експонувались – 20 років тому. Те, що вони знову тут – теж певною мірою магія.

Скіфське золото - рибки

"Дуже потужний ворог був на тому боці. Позивачі були кримські музеї, але за їхніми спинами. Вони судилися не за рахунок коштів від продажу квиточків в музей, це була підтримка Росії, всією силою нафтодоларів", - каже завідувачка скарбниці Національного музею історії України Наталія Панченко.

Скіфське золото

Головний експонат виставки – акротерій, кам’яна фігура жінки, що ніби проросла корінням у землю.

Кам’яна фігура жінки, що ніби проросла корінням у землю.

"Це якійсь образ або якійсь символ, який є захисником цієї будівлі і цієї території", - каже науковець.

Ця скульптура – була встановлена на даху будівлі десь у Криму. Виставка, де експонують скіфське золото, працюватиме щодня, крім понеділка.

Виставка у Києві

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