До контрнаступу готові: добровольці "Гвардії наступу" показали вишкіл штурмів

Потрапити туди не просто, під час співбесід претендентам можуть і відмовити.

Добровольці “Гвардії наступу” вже другий місяць готуються нищити ворога. Проходять навчання з тактичної медицини, опановують снайперську та кулеметну зброю, вивчають тактику бою. На Харківщині новобранців готують досвідчені військові бригади "Спартан", які боронили Харків. Нині частина з них нищить росіян у Бахмуті, а решта - тренує бійців, йдеться в ТСН.

Крики, звуки пострілів - на навчанні умови максимально наближені до реальних на фронті. У цьому хаосі треба врятувати побратима і найголовніше вижити самому. “Це все з практикою відпрацьовується, з’являється м'язова пам’ять і все робиться на автоматі”, - кажуть тренери.

Тактичну медицину новобранці “Гвардії наступу” відпрацьовують щодня. Досвідчені військові навчають за натівськими протоколами і діляться своїм бойовим досвідом. “Ми навчаємо за протоколами “МАРЧ”. Найголовніше в цьому - це накладання турнікету, тампонада та бандаж. Це робота з ранами, бо як зазвичай, гине більшість від втрати крові”, - констатують бійці.

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Добровольці штурмової бригади “Спартан” тренуються вже місяць. Більшість - з бойовим досвідом, а до “Гвардії наступу” приєдналися, аби воювати пліч-о-пліч з вмотивованими бійцями. “Коли люди вмотивовані, весь підрозділ, ти знаєш, що ти можеш розраховувати на свого побратима”, - каже доброволець “Бізон”.

Військовий на псевдо “Бізон” у мирному житті - пауерліфтер та актор кіно, а від 24 лютого у його житті розпочався справжній бойовик. Нищив ворога під час оборони Харкова, воював на Донеччині, а місяць тому долучився до “Гвардії наступу”.

Потрапити туди не просто, під час співбесід претендентам можуть і відмовити. Здебільшого беруть чоловіків від 20 до 40 років. “По здоров’ю, якщо людина фізично не готова. Після 40 років. Менше всього беремо, бо треба людині бігати, долати якісь перешкоди”, - пояснюють вимоги в бригаді.

Новобранці штурмової бригади “Спартан” навчаються щонайменше 2 місяці. За цей час опановують тактичну медицину, вогневу підготовку і тактику бою. “Я вважаю, якщо не ми, то ніхто вже цього не буде робити”, - кажуть добровольці.

Набір до “Гвардії наступу” ще триває.

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