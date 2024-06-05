До Кримського мосту стягують ППО та баржі – окупанти готуються до ударів ЗСУ

У тимчасово окупованому Криму росіяни стягують ППО та баржі для захисту головної скрєпи диктатора Путіна – Кримського мосту. Цікаву активність зафіксували учасники партизанського руху "АТЕШ".

Що саме повідомили партизани, чому експерти вважають, що доля Кримського мосту вже вирішена, коли він може впасти та чим били ЗСУ по військовій логістиці окупантів напередодні – в ексклюзиві ТСН.ua. розповіла Вікторія Панченко.

Кримському мосту приготуватися

Російські окупанти готуються до удару по Кримському мосту. Про це повідомляють партизани з руху "АТЕШ".

"Агенти руху "АТЕШ" повідомляють, що російські окупанти виставили старі баржі вздовж Керченського мосту, щоб захистити його від українських безекіпажних морських катерів", - йдеться у повідомленні.

Ба більше, кримські партизани зафіксували додаткові системи ППО у районі Керчі. А для того щоб приховати свою військову активність на півострові, окупанти навіть почали будувати дорожні захисні екрани.

Також читайте ЗМІ пишуть про підготовку української армії до ударів по Керченському мосту: що кажуть у ЗСУ

"Також нам стало відомо, що росіяни перекидають додаткові системи ППО у район міста Керч. Ми зафіксували їхню дислокацію. Це свідчить про підготовку до неминучого удару по їхній військовій логістиці. Окупаційна влада намагається заховати засоби ППО від очей кримчан. Для цього почали будувати захисні дорожні екрани на автомобільних дорогах півострова. Причиною цього стали успішні удари СОУ, що спричинило знищення засобів ППО. Це результат роботи не лише українських сил, а й кримчан, які активно ділилися інформацією щодо розташування військової техніки окупантів. Ми знаємо, що росіяни планують збудувати безліч загороджувальних споруд на трасах Криму найближчим часом. Ми закликаємо тих, хто будує ці щити, написати нам та поділитися цінною інформацією. Це допоможе запобігти їхнім планам", - заявили в "АТЕШ".

Раніше партизани повідомили, що прослідкували за переміщенням автоматизованих комплексів радіоелектронної боротьби Р-330 "Борисоглебськ" окупантів із Джанкоя. Партизани не зазначили, куди саме прямують комплекси, але пообіцяли, що до материкової частини України вони не дістануться.

ЗСУ атакує військову логістику окупантів

Також учасники руху "Атеш" нагадали про руйнівні удари ЗСУ по військовій логістиці окупантів. Партизани зазначили, що це ймовірно був тільки початок операції.

"Баржа у порту "Кавказ" була лише підготовчим етапом. Чекаємо на прожарювання. Наші агенти посилено працюють, щоб Крим став пасткою для рашистів".

Нові удари по Кримському мосту

Раніше видання "Bild" також повідомляло, що українська армія може готуватися до нових ударів по Кримському мосту. Зокрема, удар по поромах "Авангард" та "Конро Трейдер" може бути ознакою нової атаки, що готується, на Кримський міст.

Українська армія атакувала у Криму російські пороми. Окупанти повідомляли, що для ударів по них використовувалася західна зброя. Водночас російська система протиповітряної оборони Криму вкотре дала збій. Щонайменше один із двох поромів опустився на дно, у корпусі другого судна утворилася велика пробоїна, проте воно залишилося на поверхні води.

ЗСУ відпрацювали по окупантах у Криму

Також у тимчасово окупованому Криму ЗСУ днями знищили російські катери, які були задіяні в охороні Кримського мосту. Крім того, було знищено поромну переправу у Керчі, якою здійснювалася левова частка постачань для забезпечення окупантів на півдні України.

Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп також розмірковував, чи відбувається підготовка до знищення Кримського мосту.

"Відомо, що Керченським мостом, з міркувань безпеки, не їздили вантажівки, їх переправляли якраз поромною переправою. Так, переправа має велике значення, але тут, звичайно, потрібно знати нюанси, військові та економічні. Потрібно знати конкретно, що возили. З катерами питання дещо інше. Це сама по собі шкода матеріальна та медійна. Загалом завдаються удари по найважливіших об'єктах, прилеглих до Керченського мосту. Можна говорити, що ці удари самодостатні з погляду їх значення".

Давид Шарп зауважив, що ЗСУ натякають окупантам у Криму, що вони будь-якої миті можуть дістати до Кримського мосту. Проте бити чи не бити – це рішення військового та військово-політичного характеру.

"Це не обов'язково підготовка до знищення Керченського мосту. Однак можна сказати, що це також натяк. Коли йдеться про застосування досить важких засобів ураження, наприклад, ракет "Нептун", і коли це відбувається у безпосередній близькості від Керченського мосту, то це, звичайно, натяк. Коли, до того ж, є влучання, це демонстрація того, що ППО ворога не працює або працює лише частково" За його словами, знищена поромна переправа у Криму була альтернативою Керченському мосту".

Є інформація, що Сили оборони України планують уразити Кримський міст в першій половині 2024 року. Ба більше, в української воєнної розвідки вже є більшість засобів для чергової атаки на міст. Про це заявив анонімний високопосадовець Головного управління розвідки Міноборони України в інтерв'ю The Guardian. У ГУР вважають, що зможуть вивести Кримський міст з ладу вже найближчим часом. Вся Україна чекає!

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Нагадаємо, окупанти запускають залізницю, яка стане заміною Кримського мосту (фото).

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