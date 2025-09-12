До Києва приїхали важливі гості із Європи: що сталось

Саміт перших леді та джентельменів / © Офіс президента України

До Києва цього тижня прибули численні закордонні делегації та представники від США, Фінляндії, Польщі, Франції, багатьох інших країн Європи.

Саміт перших леді та джентельменів — вже вп’яте стартував у Києві. До столиці приїхали високі гості із шести країн. Подружжя лідерів держав в цивілізованому світі — це зовсім не тінь, а місія з різних гуманітарних питань. Відтак темою цього саміту стала освіта.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У Києві зі своєю дружиною ненадовго перестрівся Александр Стубб, президент Фінляндії. Із Володимиром Зеленським вони провели переговори щодо європейської безпеки та інтеграції, трансатлантичного та санкційного тиску на Росію та кроків на шляху до тривалого миру.

І також у четвер до столиці прибув спецпредставник президента США Кіт Келлог. Візит спецпредставника Трампа відбувся на тлі зростання напруження в східно-європейському регіоні. Президент України та спецпредставник Дональда Трампа обговорили кроки для досягнення миру та гарантії безпеки для України.

Самого Келлога ще з минулого візиту жартома українці прозвали головним ППО столицю, куполом над Україною та гарантом спокійного сну. Президент Зеленський навіть заявив, що міг би дати генералові Келлогу громадянство — якщо його присутність в Україні спонукатиме Росію до припинення вогню.

Хоча сам Келлог, цього разу дорогою до України ледь не потрапив під атаку російських дронів у Польщі.

І ще не вщухла історія із порушенням російськими БПЛА повітряного простору Польщі — а Київ у п’ятницю вітає міністра закордонних справ цієї країни Радослава Сікорського. Напад російських дронів звісно обговорювали під час зустрічі із Володимиром Зеленським. Україна готова поділитись своїм досвідом збиття безпілотників — а також побудовою систем захисту.

І потужний десант друзів України з країн Європи сьогодні продовжився. Приїхали партнери з Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Данії. Країн, які стоять в перших рядах коаліції охочих. І сьогодні ж велика Британія оголосила новий великий пакет санкцій відносно Росії. Примітно, що головна британська дипломатка — прибула до Києва всього через тиждень після призначення на цю посаду.

Із міністром закордонних справ Данії Ларсом Рьоке Расмуссеном, президент України говорив про продовження оборонної допомоги, участь Данії у спільному виробництвs зброї і підтримку України на шляху до ЄС.

Та найбільш несподіваним сьогодні став візит до України — члена королівської родини. Принц Гаррі вперше відвідав Київ. Навесні він був у Львові. Мережу облетіли кадри, як його зустрічають на столичному вокзалі. Принц Гаррі дістав особливий подарунок від Укрзалізниці. Склянку для чаю з металевою підставкою, які традиційно подають в українських потягах. Але чи встигли принцу пояснити символізм і цінність цього сувеніра — невідомо

Оприлюднили і фото його подорожі. Під час візиту — принц планує оприлюднити нові ініціативи, спрямовані на допомогу тисячам українських військових, які отримали тяжкі поранення. Гаррі заявив, що хоче зробити «все можливе», аби допомогти їхньому одужанню. І вже зустрівся із українськими ветеранами. На зустріч з герцогом Сассекським прийшли майже півтисячі українських захисників.

