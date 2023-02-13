До лікарень Дніпра доправляють все більше бійців з передової з іншими видами поранення, що свідчить про зміну виду боїв

Заповнені відділення і цілодобові операції - у Дніпрі рятують поранених захисників. Більшість бійців зараз сюди доправляють з Бахмутського та Вугледарського напрямків, йдеться в ТСН.

21-річний Богдан дивом вижив, коли протягом години біля голови спочатку розірвалася міна, а потім вистрілив ворожий танк. “Нас почали штурмувати. Я вибігаю з бліндажа, голову піднімаю і чотири метри від мене прилітає міна. На рівні голови. Потім далі, а там вже мене танчик накрив,І так вже вийшло, що ударна хвиля зайшла в нору”, - розповідає він.

Його з побратимами, що боронили Бахмутський напрямок, відправили тримати Вугледар. Богдан намагається жартувати: перепочити не вийшло. Каже, поля всіяні тілами окупантів. “Зараз, як на початку Бахмута. Копія. Тактика одна і та ж. “М’ясом” у великих кількостях, що людьми, що технікою - тупо йти напролом і щупати кожну посадку. У нас найближча дистанція до танка була два метри”, - додає Богдан.

Як вижив на Бахмутському напрямку, розповідає Ярослав з Прикарпаття з позивним "Гуцул". “Вони знали нашу позицію, “пташка” була. Ти її не побачиш, чути звук. А за хвилин п’ять-десять, точним, прицільним пострілом. Хотів зв’язатися з рідними. Думав, що все. Я чекав. Страшно не було. Тоді ти молишься. Зв’язку немає”, - каже поранений боєць.

Лікарі, що цілодобово оперують та рятують захисників, помітили, що останнім часом характер поранень змінився. “Великий відсоток поранень з’явився кульових, шо свідчить про характер бойових дій в зоні зіткнення. Що бойові дії вже перейшли з розряду артилерійських дуелей до безпосереднього контакту”, - каже лікар.

На доказ слів медики після бою оговтується захисник з позивним “Борода”, у якого куля зачепила голову і пройшла крізь руку. “Достояли ми, дотерпіти обстріл до п’яти годин. В п’ять вони заскочили до нас. Тактика в них хороша, бо вони знали, що якщо цю позицію візьмуть, то півсела - це їхнє буде. А ми - ком в горлі в них були на цій позиції”, - розповідає боєць.

Борода сумує за загиблими побратимами, але не сумнівається, що Україна обов’язково переможе.

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