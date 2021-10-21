До лікарні не госпіталізовували: у Тернопільській області через коронавірус померло 3-місячне немовля

До лікарні не госпіталізовували: у Тернопільській області через коронавірус померло 3-місячне немовля

Медики встановлюють обставини смерті 3-місячного немовляти.

У Тернопільській області 20 жовтня від коронавірусу померло 3-місячне немовля.

Про це повідомили в ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України".

За даними медиків, немовля було родом із Кременецького району Тернопільської області. Головна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук повідомила в коментарі ТСН.ua, що немовля не перебувало на лікуванні у медичному закладі.

"Дитина померла вдома. Її до лікарні не госпіталізували. Ми про цей випадок дізнались вчора. Зараз триває розслідування і лише після нього будуть відомі якісь подробиці", - сказала нам Оксана Чайчук.

Епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев у коментарі "Суспільному" пояснив, що це - перша смерть немовляти від коронавірусу в Тернопільській області.

"Діагноз коронавірус підтверджений посмертно. При житті діагноз не був встановлений. При розтині трупа дитини судмедексперт запідозрив, що це коронавірус. Були відібрані матеріали і лабораторно підтвердили COVID-19", - наголосив медик.

Нагадаємо, в Тернопільській області ввели жорсткіший карантин.

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