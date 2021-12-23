До Львова гелікоптером госпіталізували хвору 7-річну дівчинку і чоловіка з інфарктом: відео

Пацієнти потребували термінової госпіталізації.
Семирічну пацієнтку доправили до Львова аеромедичною евакуацією. Медики у Самборі діагностували у дівчинки кишкову непрохідність і вирішили негайно її транспортувати до львівського Охмадиту.
Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, зараз маленька пацієнтка у стані середньої тяжкості, лікарі за нею спостерігають.
Також медичний гелікоптер врятував ще одне життя - доправив до Львова з гірського району 65-річного чоловіка, в якого стався інфаркт.
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