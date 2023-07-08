До Львова приїхали Зеленський та командири "Азовсталі": фото та подробиці

До Львова у суботу, 8 липня, приїхали президент України Володимир Зеленський та командири захисників "Азовсталі" - Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега. Вони зустрінуться із жителями міста на проспекті Свободи, біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Відомо, що кортеж із президентом України та командирами захисників "Азовсталі" прибув до Львова орієнтовно о 21:00 8 липня. У центрі Львова, на проспекті Свободи, біля пам'ятника Тарасу Шевченку, одразу почали збиратись львів'яни, щоб зустріти президента та легендарних військових.

Як у Львові чекали на візит Зеленського / Фото: Радіо Свобода

Перед тим, як прибути на проспект Свободи, Зеленський у Львові поспілкувався з журналістами та наголосив на важливості повернення командирів захисників "Азовсталі" додому.

"Сьогодні, у 500-ий день війни ми повернули додому, в Україну п'ятьох наших героїв, Героїв України, командирів захисту Маріуполя і "Азовсталі" - Дениса Прокопенка, Святослава Паламаря, Сергія Волинського, Олега Хоменка, Дениса Шлегу. Вони воювали заради України, героїчно воювали, абсолютно. Вони пройшли через російський полон, потім більше 300 днів вони були в Туреччині, їм час бути вдома", - сказав він.

Орієнтовно 22:10 кортеж із захисниками Маріуполя та Зеленським прибув до центру міста. У Мережі публікують відео з місця події.

Також відомо, що до Львова приїхали митрополит ПЦУ Епіфаній, голова УГКЦ Святослав та представники духовенства різних українських конфесій. Під час заходу планується "Молитва за Україну" - молебен до 500-го дня війни.

На місці також присутній міський голова Львова Андрій Садовий, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та обласна влада.

Після прибуття Зеленського розпочався молебен за Україну. Після його закінчення президент привітав духовенство та пішов з площі, він не виступав.

Зеленського зустрічають у центрі Львова / Фото: сайт Радіо Свобода

У пропагандистів РФ через приїзд президента Зеленського та оборонців Маріуполя до Львова сталась істерика. Вони закликають вдарити "високоточною зброєю" по українцях.

Соловйов закликає знову обстріляти Львів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 липня, повідомив, що повертається додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині.

Зазначимо, що 21 вересня 2022 року 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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