До мінус 24°C: Україну накрила найлютіша зима за 10 років, коли закінчаться арктичні морози

На цьому тижні Київ стане найхолоднішим місцем у Європі

Реклама

Аномальне похолодання та снігопади накрили Україну. Експерти прогнозують, що холодна погода триматиметься як мінімум тиждень.

За словами еколога Олександра Соколенка, ми просто відвикли від справжніх зим, які в останні десятиліття були «лагідними» для Києва. Але так було не завжди.

«Найбільші морози у Києві були у 2012 році, тоді у столиці стовпчики термометрів фіксували мінус 27 градусів. До цього низька температура до 27 градусів спостерігалася у Києві у 2006 році», — розповідає ТСН.ua еколог Олександр Соколенко.

Реклама

Звідки взялися сильний мороз та сніг

Минулого тижня через Україну пройшли два південних циклони.

«Вони рухалися умовно з району Чорного моря, його західної частини. Та прямували через Одещину, Херсонщину на північний схід. Через це в Україні випадали інтенсивні опади. Але оскільки теплий фронт циклону і холодний знаходилися у межах України, то вийшло так, що південна та південно-східна частина країни опинилася у теплій зоні фронту цього циклону. І там випадали інтенсивні дощі. А в центральній частині циклону, де зустрілися холодні та теплі повітряні маси, випадали змішані опади і йшов крижаний дощ. У тому числі у Києві», — розповідає Олександр Соколенко.

Еколог пояснює, що крижаний дощ випав через те, що температура біля поверхні землі була близько двох градусів морозу, а температура у дощових хмарах плюсова. Тобто падав дощ, але коли він долітав до землі, то перетворювався на лід. Наслідки цього Київ відчуває і зараз.

«А на західній частині України випадали інтенсивні снігопади. Все це результати двох циклонів, які йшли хвилями по практично однаковій траєкторії. Вони принесли такі диференційовані по країні опади: дощ, крижаний дощ та сніг. Найбільші наслідки від циклонів відчув Київ: тут і сніг випадав, лив дощ, який перетворювався на кригу. Столиця опинилася посередині, фактично на межі теплого та холодного фронтів», — зазначає Соколенко.

Реклама

Після того, як всі атмосферні вихори перемістилися на північний схід від України, вони до своєї циркуляції залучили дуже великий об’єм арктичного повітря.

«Навколо циклону повітря обертається проти годинникової стрілки. Він змістився на північний схід від України та активно залучає холодне арктичне повітря до нас. І це насамперед стосується півночі та заходу України, також холодне повітря зайде на північний схід і найбільше від морозів потерпатиме Чернігівщина. Меншою мірою зачепить південь України, але там теж буде морозно. А найкращою ситуація була на південному сході України, там фіксувалися плюсові температури або невеликі морози», — пояснює Соколенко.

Еколог називає все це збігом обставин. Та нагадує, що в останні роки ми спостерігаємо доволі теплі зими. Наприклад, у січні 2025 року температура повітря у Києві була більш характерною березневій. Тобто плюсовою, і у місті навіть не було кліматичної зими. Підморозило трохи лише у лютому, наприкінці місяця.

«Подібна „весняна-зима“ повторювалася досить часто. Якщо ми проаналізуємо останні роки, то так було з року в рік понад десяток років. Фіксувалися лише незначні епізодичні морози, але температура трималася вище 0 градусів. І була фактично не зимовою. А цьогоріч згадані циклони принесли нам зиму та вже незвичне для нас похолодання. Бо ми й справді вже відвикли від справжньої зими та морозів», — зауважує Олександр Соколенко.

Реклама

Коли чекати на потепління

Фахівець прогнозує, що у найближчі дні не варто очікувати на послаблення морозів, вони ставатимуть ще сильнішими.

«У найближчі дні Київ, Київщина і південь Білорусі стануть найхолоднішим місцем у Європі. Навіть якщо порівнювати з Європейською частиною Росії, то у високогір’ї Кавказу буде тепліше, ніж на Київщині. У тій же Москві прогнозується мінус 9 градусів. Тобто більш низької температури не буде у жодній країні, яка опинилася під впливом двох циклонів. На Київщині прогнозується до 22 градусів морозу», — прогнозує Соколенко.

Еколог додає, що наразі важко сказати, скільки триматимуться такі морози.

«Гадаю, що морози у Києві, ймовірно, затримаються до наступних вихідних. А пік похолодання скоріш за все припаде на 13, 14, 15 та 16 січня. У цей період очікується, що на Київщині може бути до 22 градусів морозу. Щодо заходу України, наприклад, Львівщини, то там буде морозець, але не такий міцний — 9-10 градусів. А найхолодніше до кінця тижня буде на півночі Чернігівщини — до 24 градусів морозу. На півдні України до кінця тижня морози не будуть екстремальними, в Одеській області очікується від 6 до 9 градусів морозу, а у Криму від 2 до 7», — прогнозує експерт.

Реклама

Він додає, що до кінця тижня можна розраховувати на послаблення морозів, а от чекати на відлигу поки не варто.

«Тепла погода поки відтерміновується. І причина у тому, що на значній території Європи, включно з Україною, випав доволі великий шар снігу. Як відомо, сніг віддзеркалює сонячне світло і заважає прогріву земної поверхні. Якщо випадає багато снігу, то зазвичай формується більш холодна погода. В таких умовах сонцю важче прогріти земну поверхню, тому відлига буде не скоро», — пояснює Олександр Соколенко.

Ризики для рослин та птахів — хто у зоні небезпеки

Еколог попереджує, що сильні морози можуть завдати шкоди для садівників Київщини.

«Є високий ризик щодо вимерзання плодових дерев. Це стосується, наприклад, таких примхливих рослин, як хурма. Вона росте у багатьох садівників Київщини. Завдяки підвищенню річних середніх температур, хурма прижилася на Київщині, бо раніше її тут взагалі не було. От такі дерева можуть повимерзати, а також під загрозою декоративні дерева. Мороз може нашкодити магноліям і багатьом іншим рослинам, які просто не витримають похолодання. Такого морозу не було понад десять років і за цей час у Києві та в області виросло багато завезених рослин — всі вони у зоні ризику», — каже еколог.

Реклама

Така погода може серйозно вплинути на птахів, бо їм просто немає що їсти — вся їжа під снігом.

«Тому я б рекомендував людям годувати птахів у цей період. Синичок краще годувати насінням соняшника або горіха. З власного прикладу скажу, що простіше купити великий мішок насіння і підгодовувати птахів тривалий час, розкладаючи його по годівницях. До них зараз злітається дуже багато птахів, навіть лісові птахи залітають по їжу до Києва. За статистикою, значна частина птахів гине саме у такий холодний період», — розповідає Олександр Соколенко.

До цього від додає, що варто подбати про воду для птахів під час морозів, бо все, що є на вулиці — замерзає. Тому варто зробити так, щоб птахи мали змогу хоч трохи попити води, бо вони ризикують загинути як від голоду, так і від зневоднення.

Еколог наголошує, що від морозу будуть страждати водоплавні птахи — дикі качки, лебеді, чаплі, всі, що останніми роками зимують у Києві.

Реклама

«Зараз у водоплавних птахів практично не лишилося місця для перебування на воді — водойми замерзають, навіть ділянки, де була активна течія. Такі птахи потребують допомоги від людей, їх теж потрібно підгодовувати», — каже еколог.

Висока загроза повітряних атак

Найнеприємніше від такої погоди те, що прогнози бачить і ворог у Кремлі, тому є високою вірогідність, що повітряні обстріли триватимуть саме у пік похолодання.

«Температура повітря знижується. Це добре знають у Росії. Тому, можуть вдарити у пік холодів. Якщо такі атаки будуть, то у перспективі електрики у нас буде ще менше, також буде менше тепла. Особливо, якщо росіяни завдадуть повторних ударів по енергетиці. Тому саме у цей морозний період є дуже висока ймовірність завдавання таких ударів. Нам потрібно бути до цього готовими», — каже Олександр Соколенко.