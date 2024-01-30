"До останнього сподівалася, що це помилка": Руслана Нуца розповіла про болючу втрату в Маріуполі

Руслана шкодує, що не встигла поговорити з Ярославом, коли він був живий.

Бойова медикиня 36-ї окремої бригади морської піхоти Руслана Нуца розповіла про втрату найкращого друга у Маріуполі. Вона каже, до останнього сподівалася, що це помилка.

Про це медикиня розповіла в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA.

Його звали Ярослав. Руслана каже, дізналася про смерть друга випадково — від побратима.

“До смерті він мені був найкращим і найближчим другом. Він завжди підтримував, я з ним всім ділилася. Я випадково дізналася, що він загинув, вже не було зв’язку. Ми близько тижня не переписувалися. Останнє смс я йому писала: “Як ти?” Він мені написав: “Руся, все добре, я відпочиваю”. Я йому написала: “Бережи себе”. І на цьому наше спілкування закінчилося. І от вже в березні, 13 березня, я випадково дізнаюсь. Стоїть мій побратим і говорить, що були 200-ті. Я завжди питаю хто, чи немає там моїх близьких, знайомих. Він сказав позивний і я зрозуміла, що це Ярослав. І от знаєте ніби частина тебе помирає. Але я до останнього сподівалася, що це якась помилка”, — розповіла медикиня.

Аліна Туришин і Руслана Нуца / Фото: ТСН.ua

Наступного дня тіло Ярослава привезли на завод Ілліча, згадує Руслана.

“Я хотіла з ним попрощатись, в останній раз побачити. Я до нього пішла і тоді останній раз тримала за руку, дивилася на нього, плакала. І сказала йому все те, що не встигла вживу сказати. Я до цих пір шкодую, що я всього цього не говорила йому, коли з ним була поруч, коли він був живий”, — розповіла медикиня.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Майже не було шансів повернутися живою додому! Дивіться інтерв’ю з медикинею 36-ї ОБрМП

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