"До останнього сподівалися, що його серце запуститься": майже дві години лікарі реанімували дитину, яку засипало ґрунтом

"До останнього сподівалися, що його серце запуститься": майже дві години лікарі реанімували дитину, яку засипало ґрунтом

За словами сусідки - це вже третій смертельний випадок.

На Сумщині під обвалом ґрунту загинула дитина. Це сталося в місті Лебедин на території колишнього підприємства, куди двоє школярів, 12-ти та 13-ти років, ходили відкопувати брухт. За фактом загибелі дитини поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це 22 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Очевидиця Валентина Владзінєвська розповіла, що по допомогу до неї звернувся друг загиблого. Дитина була у шоковому стані, брудна і налякана. Підліток кликав на допомогу, бо друга засипало землею.

Жінка викликала "швидку", а сама поквапилася на місце зсуву. Зрозумівши, що вона тут не допоможе – побігла зустрічали рятувальників.

Як тільки Олексія засипало - відразу кинувся відкидати землю, каже його 13-річний друг. Але витягти товариша не зміг, бо де саме його привалило - не бачив.

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"У тому місці, де з-під землі визирав елемент капюшона, рятувальники почали розкопувати грунт і натрапили на хлопчика. Дитину оперативно дістали на поверхню та передали медикам", - розповідають рятувальники.

Майже дві години лікарі реанімували хлопця в швидкій. Очевидці кажуть, до останнього сподівалися, що його серце запуститься.

У школі, де навчався Олексій - жалоба. На парті – його підручники та квіти... Вчителі приголомшені, кажуть, хлопець з дружньої родини, мама виховувала трьох дітей сама. Олексій був - хвацький до роботи, без діла ніколи не сидів. Напевно тому і поліз на закинуте підприємство - підзаробити.

Як з'ясувалося нині, на руїни колишнього заводу підлітки бігали чи не щодня. Років 5 тому підприємство закрилося – на території лишилося чимало металу, який викопували і здавали на брухт. Місцеві кажуть, не раз відганяли дітей, бо знали що там небезпечно.

За словами сусідки - це вже третій смертельний випадок.

У Лебедині внаслідок обвалу ґрунту загинув школяр | Новини України

Нині поліція встановлює обставини трагедії, та хто відповідатиме за загибель дитини. Кримінальне провадження відкрили за фактом ненавмисного убивства.

"Зазначена територія перебуважє у комунальній власності і належить Лебединській міській раді. Буде встановлюватись, чому вона знаходиться в такому стані та чи здійснювалася охорона", - говорять правоохоронці..

Загиблого Олексія сьогодні поховали. У родині лишилося ще двоє дітей - 12-річний брат-близнюк та молодша сестричка.

Нагадаємо:

В Одесі під час руху водія фури засипало його ж вантажем: чоловік ледве не загинув під бетонними брилами. Під час гальмування закріплені у причепі брили зсунулися на кабіну вантажівки.

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