До підрозділу “Гвардії наступу” рвуться навіть школярі: як триває вишкіл елітних бійців

В Україні інтенсивно готують штурмові підрозділи "Гвардії наступу" . "Лють" - один з таких елітний підрозділ від національної поліції України. Його бійці від теоретичних занять сьогодні перейшли до практичних, йдеться в ТСН.

Короткими перебіжками, прикриваючи один одного, тримаючи рубіж під прицілом - новобранці виточують ази армійської тактики, адже саме так вони йтимуть в наступ.

Сформований на базі досвідчених бійців підрозділ “Лють” – має і тих, хто зброю в руках ще не тримав. Вони вчиться військовій справі з нуля. Їм треба спорядити автомат, зайняти стійку, взяти мішень на приціл - цю зв’язку вони доводять до автоматизму, бо в реальному бою часу на подумати не буде, розповідає бійцям інструктор. Зараз тут, каже, важлива не швидкість, а правильна техніка.

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Майбутня еліта військ поки стріляє обережно. Інструктори звертають увагу на постановку рук, положення тіла, виправляють дрібні помилки. Кулі новобранців неспішно, але точно потрапляють в мішень, скоро стрільба буде ще точніше і ще швидшою. “Це люди, вони роблять помилки. Без цього ніяк же, правильно? Всі помиляються”, - переконує інструктор.

Додає, що навчити воїнів з нуля – насправді не складно, а лише питання часу. “Люди вчаться. Найголовніше, що вони мотивовані”, - переконує військовий.

У "Гвардії наступу" бійців вчать не лише штурмувати, а й надавати першу медичну допомогу пораненим побратимам, коли треба – і собі.

Елітні штурмовики, як позиціонує це підрозділ керівництво – це не лише про хорошу амуніцію, якою забезпечують «Гвардію наступу». Елітними цих бійців робить підготовка до будь-якого сценарію на полі бою. “Справляються! Тому що ці навички їм потрібні знати і відпрацьовувати. Кожна команда, перед тим як вона дана, вона має бути показана, правильність. Тобто все запам’ятовується фізично, розумієте?”, - пояснює інструктор.

"Гвардія наступу": в Україні триває інтенсивна підготовка штурмових підрозділів

Потрапити до підрозділу можуть не всі - бажаючих на Київщині поки взяли лише половину. “Мобілізовані, є ветерани, є молоді. Навіть школярі намагалися подавати анкети. Є люди, які не пройшли через досягнення граничного віку. І це каже про те, що люди в нас прагнуть захищати країну”, - зазначає очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Заявки можуть подавати добровольці від 18 до 55 років. Також важлива фізична витривалість і найголовніше – вмотивованість.

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