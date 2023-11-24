До Подільсько-Воскресенського мосту через калюжі: коли відремонтують вулицю на Русанівських садах у Києві

Поки в КМДА не повідомляють точну дату відкриття мосту-довгобуду.

В КМДА розглянули інформаційний запит сайту ТСН.ua. Ми поцікавилися в столичній влади, коли планують відремонтувати вулицю Центральну Садову на Русанівських садах.

Потоп перед мостом

Саме на цю невеличку вуличку збудовано з’їзд з Подільсько-Воскресенського мосту на лівому березі столиці. Але після кожного дощу, вулиця перетворюється на озеро.

Місцеві мешканці скаржаться, що вода вимиває латки на асфальті. До того ж тут відсутня дощова каналізація і вода підтоплює подвір’я та "підмочує" репутацію нового мостового переходу, який планують вже незабаром відкрити для проїзду транспорту.

Що кажуть в КМДА

В КМДА інформують, що замовником будівництва об’єкту "Будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро" є комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва".

Там додають, що вулиця Центральна Садова перебуває на балансовому утримані комунального підприємства "ШЕУ" Дніпровського району міста Києва.

"Департаментом опрацьовується питання коригування проєкту будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро з реконструкцією вулиці Центральна Садова з облаштуванням водовідведення на зазначеній вулиці, та виконання даних робіт в комплексі при завершенні будівництва під’їздів до Подільського мостового переходу", - повідомив у відповіді на запит ТСН.ua Богдан Клітченко, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Що відомо про відкриття мосту

Нагадаємо, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід обіцяли відкрити "у найближчі тижні", ще у жовтні цього року.

Як раніше повідомляв сайт ТСН.ua, компанія, яка завершує будівництво споруди, планує 25 листопада завершити усі роботи, які мали провести у рамках першої черги будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Будівельникам залишилося встановити мостове бар’єрне огородження та шумозахисні екрани.

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