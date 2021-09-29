До пологового із сиреною: у Рівному патрульні супроводили таксі з вагітною

До пологового із сиреною: у Рівному патрульні супроводили таксі з вагітною

За допомогою звернувся брат жінки.

Рівненські копи супроводили таксі із вагітною, в якої почалися перейми.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 29 вересня.

На 102 зателефонував брат жінки та повідомив, що його вагітна сестра їде з Волині до перинатального центру у Рівне. І в неї перейми.

Боявся, що вона почне народжувати просто у машині. Копи зв‘язалися із водієм таксі, який і віз майбутню маму і виїхали назустріч. Таксі побачили вже біля Рівного та взялися супроводжувати.

У перинатальному центрі були за лічені хвилини. Там на жінку вже чекали медики. Копи повернулися на патрулювання, а невдовзі їм зателефонували родичі і повідомили, що на світ з‘явилася маленька Емілія. І вона, і породілля почуваються добре.

Новини України: рівненські копи супроводили таксі із вагітною, в якої почалися перейми

Нагадаємо, у Херсоні патрульні допомогли врятувати маленьку дівчинку, яку батьки доправляли до лікарні, але потрапили у затор. У дитини зупинялося дихання і не можна було гаяти ні хвилини.

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