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До рейтингу 100 найкращих управлінців країни увійшов генеральний директор "1+1 Media"

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До рейтингу 100 найкращих управлінців країни увійшов генеральний директор "1+1 Media"

Прес-служба 1+1 Media

Він став єдиним представником медіа-індустрії країни.

Найбільший бізнес-саміт країни відбувся в столиці. Серед сотень учасників досвідом розвитку та впровадження інновацій поділились очільники 25-ти найбільших компаній України. Крім того, приділили увагу питанню адаптації бізнесу в сучасних реаліях.

Про це 26 листопада йдеться в сюжеты ТСН.19:30.

Фіналом бізнес-саміту стало нагородження ста найкращих управлінців найбільших компаній. До яких увійшов також генеральний директор "1+1 Media" Ярослав Пахольчук. Він став єдиним представником медіа-індустрії країни.

"Сьогодні у багатьох успішних компаніях цінності є максимально близькими до людських цінностей: відповідальність, чесність, відкритість і безумовно треба багато працювати. Треба знати, чого ти прагнеш і яка є ціль. Оця ціль, яка об'єднує твоїх однодумців, вона надзвичайно важлива. Команда, безумовно, яка орієнтована на цю ціль, і яка керується єдиними цінностями", - зазначив він.

100 найкращих управлінців країни | до рейтингу увійшов генеральний директор "1+1 media"

100 найкращих управлінців країни | до рейтингу увійшов генеральний директор "1+1 media"

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