До Румунії за 180 гривень: з України відкрили новий залізничний пункт пропуску з країною ЄС

Головна ж мета цього проєкту - не лише сполучення з Румунією, з якої можна їхати далі на південь Європи, а ще одне залізничне сполучення з Ужгородом, що особливо важливо для мешканців Чернівецької та Івано-Франківської областей.

На Закарпатті відкрили новий залізничний пункт пропуску з Румунією. Сучасний потяг курсуватиме з Рахова до румунського селища Валя Вішелуй. В майбутньому маршрут продовжать далі територією Румунії аж і до Ужгорода, йдеться в ТСН.

Багато років закарпатське місто Рахові не мало прямого залізничного сполучення навіть з обласним центром, тепер звідси курсуватиме міжнародний рейс – до Румунії. Щоправда протяжністю у кілька десятків кілометрів, бо Румунія просто за пагорбом.

“Якщо цей потяг буде їхати лише з Рахова до Валя Вишелуй чи навіть до Сигіту, пасажиру стільки не буде… Він має продовження мати – ми зараз розуміємо, що для нас головний рух - це Франківськ і Чернівці з’єднати з Ужгородом - це головна ціль, а зараз ми відкриваємо, поки румуни не доробили свою частину ділянки, ми відкриваємо наш рух до Валі”, - каже голова “Укрзалізниці” Олександр Камишин.

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За три місяці залізничники відновили 20 кілометрів дороги, відремонтували 13 мостів, почистили тунелі. Новенький потяг Крюківського заводу їде плавно і майже безшумно і дістається кордону, де дві країни розділяє лише нахилений штахетник. Вже по румунській території потяг вповільнюється, тому що колія трохи інакша.

Новий пункт пропуску з Румунією для України саме зараз дуже важливий, переконують у міністерстві інфраструктури. “У нас були літаки, ми якось їздили, літали і все було нормально. Ми ніколи не стикалися з тим, що нам треба швидко дістатись, до якогось пункту в сусідній країні, щоб кудись поїхати. Друге питання з румунською стороною, що пунктів переходу у нас дуже мало”, - каже заступник міністра громад, територій та інфраструктури Мустафа Наєм.

Український потяг румунська делегація зустріла в парадній формі. “Ми повністю підтримуємо розвиток інфраструктури між нашими країнами, а також цим підтверджуємо, що підтримуємо Україну у війні, яку розпочала Росія”, - каже державний секретар міністарства транспорту Румунії Іринел Скріоєштягну.

Після потяг повертається до України з зупинкою у географічному центрі Європи. Залізничники вже облаштували тут зупинку, якщо серед туристів це місце користуватиметься популярністю – її зроблять постійною. Головна ж мета цього проєкту - не лише сполучення з Румунією, з якої можна їхати далі на південь Європи, а ще одне залізничне сполучення з Ужгородом, що особливо важливо для мешканців Чернівецької та Івано-Франківської областей.

До Ужгорода зараз маршрут потяга задовгий, майже десять годин в дорозі. Через територію Румунії буде в рази швидше, але цей маршрут відновлять, коли румуни відремонтують свою ділянку. Поки що потяг до Румунії ходитиме двічі на добу і вартість квитка у другому класі лише за 180 гривень.

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