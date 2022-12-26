"До сліз…": соцмережі розчулив 4-річний хлопчик, який не відпускав окраєць хліба, отримуючи солодощі

В Слов’янську Донецької області нещодавно трапилася історія, яка не залишила байдужими багатьох українців. Все почалося з того, що в соцмережах поширили фотографію 4-річного місцевого хлопчика, який під час отримання подарунків від волонтерів міцно тримав у руках маленький шматочок хліба та не захотів відпускати його, навіть отримавши солодощі. На вигляд цей шматочок хліба важив не більше 50 грамів.

Пізніше з’ясувалося, що у дитини немає мами – вона померла, тато служить в ЗСУ. Також стало відомо, що хлопчика звуть Олексієм, ним зараз опікуються бабуся та дідусі.

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua речниця управління патрульної поліції в Краматорську та Слов’янську Ксенія Яцен, коли правоохоронці побачили це фото, то не змогли залишитися байдужими.

"Патрульні поліцейські завітали до хлопчика з солодощами, дали можливість посидіти у службовому авто. Дитина не очікувала такого подарунку, було помітно, що хлопчик отримав багато позитивних емоцій. Як і самі патрульні через те, що подарували дитині свято", - розповіла нам Ксеня Яцен.

До цього поліцейська додала, що фото, на якому дитина зображена зі шматочком хліба, було зроблено тоді, коли дитина отримувала подарунок як гуманітарну допомогу.

Своєю чергою, багато дописувачів у соцмережах прокоментували пост лише двома словами: "До сліз…"

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