До сотні за 10 секунд із трьома кулеметами: вінниччани зробили для фронту унікальний позашляховик

Вінницькі майстри виготовили військовий багі. Автівку збирали самотужки, за основу взявши машину-донора. В кузові розмістили станини для кількох кулеметів, щоб бійці могли швидко відстрілятися і повернутися на позиції, йдеться в ТСН.

Легкий, тактичний позашляховик виготовили вінницькі майстри, він гарцює бездоріжжям і за десяток секунд набирає сотню. “Потужний мотор, 200 сил, дизельний, і вона, вона швидка”, - каже розробник Юрій.

Конструктор Юрій Берко за основу взяв машину з потужним двигуном та деякі деталі з неї. Збирання та кузов майстри робили самотужки. “Ми беремо автомобіль-донор, беремо силовий агрегат, коробку передач, проводку, прибори, таке все. Все інше робимо самі”, - додає Юрій.

“Приїхали запчастини від сертифікованих машин, і повністю все, каркас, сидіння, рульове - все з нуля. Для початку це був мотор і набір труб, і все”, - додає майстер Володя.

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Позашляховик маневрений та з сучасною електронікою, але коли світло не можна вмикати, в нагоді стане вмонтований прилад нічного бачення.

На цей багі вже чекають у гостомельській бригаді швидкого реагування. Техніка дуже потрібна бійцям, аби швидко вражати ворожі позиції. Над автівкою майстри працювали місяць, витратили понад 400 тис. гривень. Гроші збирав вінницький волонтер із порушенням зору Денис Романовський. Тепер цей позашляховик, переконують вінницькі конструктори, нічим не поступається промисловим зразкам.“Для спеціальних підрозділів, для розвідки, для ведення бойових дій, легка тактична машина, яка буде дуже швидко переміщатися по місцевості, зможе перевозити особовий склад, БК. Багато задач, з якими простий пікап не справиться”, - каже волонтер.

Вийшла справжня бойова машина - в кузові кілька станин для кулеметів. “Це ложе, на якому будуть стояти три кулемети, під кожен своя станина. Це в нас вийде кулемет ДШК, і ви ним працюєте”, - показують майстри.

Наразі майстри проводять останні тест-драйви. Готові робити ще, сили і наснага є, аби лише люди не забували донатити.

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