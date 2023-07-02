До спротиву готують кожного українця: на Київщині проводять незвичний вишкіл

Подібні заняття проходять вихідними на Київщині вже місяць і в кожній групі є люди, які попри півтора року повномасштабної війни, багато чого не знають і не розуміють.

Кожен українець має бути готовий до спротиву ворогу. В Україні розробили програму, за якою сили територіальної оборони мають навчати цивільних тонкощам військової справи. Це короткі курси, де бійці розповідають про вибухонебзпечні предмети, тактичну медицину, захист від хімічної атаки, показують елементи тактичного бою. Пілотний проект цієї програми вже запрацював на Київщині, йдеться в ТСН.

На полігоні на Київщині вибухи, дими, а ще купа військової техніки, що розставлена і розкладена просто на землі. Так ті, хто вирішив записатись до лав тероборони, навчають тих, хто сам звик викладати. Вчительок вчать, як в разі хімічної атаки, вдягати протигаз і спецкостюм. На сусідній локації вчительки Тетяна і Яна розбирають і збирають автомати, радіють, що манікюр не пошкодили.

Тут цивільним показують види мін і вибухових предметів, а ще тут заняття з тактичного бою. На ці навчання за власним бажанням приїхали не всі. Багатьох - зобов'язали пройти вишкіл. “У нас просто невеличка школа, сильно нема з кого обирати, так і потрапили сюди”, - каже вчитель математики та інформатики Анна Халюк

На полігоні на Київщині вибухи, дими, а ще купа військової техніки

Але є й такі, хто тренується вже давно, і навіть записався до лав територіальної оборони. Наприклад, як завуч школи Світлана, за тренуванням якої уважно спостерігає чоловік Сергій. Він військовий, і під час навчань поводиться суворо. Однак 53-річною дружиною він дуже пишається. “Стріляє класно. З магазину 30 пострілів, 27 у неї влучань”,- каже Сергій.

Є у новоспечених “курсантів” тактична медицина. Виявляється, що далеко не всі тут знають, що таке, наприклад, турнікет, плутають зі штангою для підтягування. “Часом люди приходять, вони шоковані, а потім хвилина за хвилиною, а вони в автобус сідають і питають, а коли ми до вас ще приїдемо”, - каже інструктор з тактичної медицини Сергій Вибойчик.

Командири розповідають, подібні заняття проходять вихідними на Київщині вже місяць і в кожній групі є люди, які попри півтора року повномасштабної війни, багато чого не знають і не розуміють. “Надання першої медичної допомоги собі, товаришу, сусіду, треба знати. Обов’язково треба вміти поводитись зі зброєю. Гарно викладають фахівці і щодо вибухових предметів”, - пояснює в.о. заступника командувача сил територіальної оборони Олександр Лебідь.

Тож такі навчання чекають не лише на вчителів. Короткі курси будуть проходити чи не всі держслужбовці по всій країні.

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