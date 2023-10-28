"До" та "після" підриву Каховської ГЕС: як змінилася річка Дніпро та її узбережжя (фото)

Острів Хортиця – звідси починалося Каховське водосховище. Чи повернувся Дніпро до первісних обрисів після підриву Каховської ГЕС, подивимося на карту 1948 року.

70 років штормів та осадів не змінили русло. Утім схожість хіба візуальна, розповідає кореспондентка ТСН Наталя Ярмола в документальній стрічці “Побачити дно”.

Яким був Дніпро до побудови Каховського водосховища

Скриншот з документального фільму ТСН "Побачити дно"

Ось так змінився, коли греблю звели

Скриншот з документального фільму ТСН "Побачити дно"

А ось такий вигляд має зараз

Скриншот з документального фільму ТСН "Побачити дно"

Людська рука безповоротно відредагувала екосистему.

“До будівництва Каховського водосховища на цій ділянці водилися 78 видів риб. З них були дуже цінні осетрові риби. Тут були прохідні риби – це оселедець. Тобто чорноморський каспійський оселедець, його можна було ловити в серпні, вересні місяці тут, на узбережжі Дніпра. Не везти з Норвегії, як зараз, а ловити тут місцевий вид”, – розповідає в.о. завідувача сектору охорони природи національного заповідника Хортиця Михайло Муленко.

Доки ГЕС працювала, цвітіння води щоліта перетворювалося на стихійне лихо. У 80-ті його намагались побороти зариблення чужорідними видами: білим амуром і толстолобом. Врешті побороли рідкісні види риб.

“З 78 залишилося близько 18, тобто 60 видів просто вони зникли на цій території”, – каже Михайло Муленко

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ""Побачити дно". Фільм про підрив Каховської ГЕС. Ексклюзивні кадри наслідків теракту росіян"

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