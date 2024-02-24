"До" та "після" вторгнення: якими були зруйновані українські міста та який вигляд мають зараз (фото)

До другої річниці повномасштабного вторгнення ТСН.ua підготував матеріал, як виглядали знищені і зруйновані українські міста до і після повномасштабного вторгнення.
Повномасштабне вторгнення РФ до України стало найжорсткішим військовим конфліктом на європейському континенті від часів Другої світової. Навіть бойові дії на Балканах наприкінці ХХ ст. не були такими жорсткоким і кровопролитними.
Російські окупанти нещадно знищують українські міста та села. Ракети та дрони падають на житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Населені пункти на лінії зіткнення РФ просто стирає з лиця землі, намагаючись просунутись далі і захопити ще більше українських терторії. Авдіївка, Бахмут, Соледар, Мар'їнка та багато інших – тепер лише точки на карті. Там не залишилося жодного вцілілого будинку.
До другої річниці повномасштабного вторгнення ТСН.ua підготував матеріал, як виглядали знищені і зруйновані українські міста до і після повномасштабного вторгнення.
Волноваха
Зауважимо, що і до "повномасштабки" Волноваха страждала від російських обстрілів. Так, 13 січня 2015 року окупанти обстріляли рейсовий автобус, внаслідок чого загинули 12 осіб, ще 18 поранено.
Проте попри близькість до лінії фронту всі "восемь лєт, когда бамбілі Данбас", місто жило спокійним, наскільки це було можливо, життям.
Волноваха – чи не один з перших населених пунктів, які були повністю зруйновані РФ під час повномасштабного вторгнення. Місто – важливий транспортний вузел, його окупанти намагалися захопити у перші дні великої війни.
27 лютого 2022 року окупанти спершу захопили Волноваху, але незабаром були вибиті з міста українською армією. До 12 березня, коли росіяни знову захопили Волноваху, вони нещадно обстрілювали місто.
Тепер те малочисельне населення, яке залишилося, живе без світла, води та опалення, сточи день за днем у чергах за безплатною їжею.
Маріуполь
Під час облоги Маріуполя та "Азовсталі" росіяни практично знищили це місто – великий промисловий центр півдня України, у якому до повномасштабного вторгнення проживал понад 400 тис. осіб.
Таким був Маріуполь, коли його "бамбілі восємь лєт".
А таким став після "освобождєнія".
Тепер окупанти намагаються створити враження "відновлення" міста: зносять пошкоджені житлові будинки, виселяючи з них місцевих жителів, і нашвидкуруч будують нові.
Проте у нові будинки заселяють не місцевих, а завезених росіян, які мають виконуват роль гауляйтерів. Йдеться про силовиків, так звану "адміністрацію", вчителів, які будуть забивати мізки маріупольсьих дітей "руськім міром", та інш.
Легендарний завод "Азовсталь" до війни
і після
Сєвєродонецьк і Лисичанськ
Сєвєродонецьк та Лисичанськ Луганської області познайомилися з "руськім міром" ще 2014 року. Та 22 і 24 липня 2014 року відповідно обидва міста були звільнені. Після окупації Луганська Сєвєродонецьк став адміністративним центром області.
Разом із Лисичанськом вони складали агломерацію.
А такими ці міста стали після приходу "руського міра".
І навіть після понад 1,5 р. окупації росіяни не збираються відновлювати ці міста. Це – свіжі фото з Сєвєродонецька, опубліковані у соцмережах.
Соледар
Таким був Соледар у квітні 2022 року. Тоді сюди ще не дістали "визволителі".
Про рішення українського командування піти з Соледару оголосили 25 січня 2023 року. На такий крок Україна пішла для того, щоб зберігти життя своїх військових.
І таким він став після приходу росіян.
Бахмут
Битва за Бахмут стала однією з найкривавіших за час повномасштабного вторгнення.
Таким був Бахмут раніше.
А таким став тепер.
Та не лише Донбас постраждав від рук російських окупантів. Слобожанщина, Запоріжжя, та навіть Сіверщина, яка розташована далеко від фронту, але близько від РФ, постійно страждають від руйнівних російських обстрілів.
Оріхів
Наприклад, прифронтове місто Оріхів на Запоріжжін а 95% зруйнований через постійні російські обстріли. За словами голови ОВА Федорова, у місті безлюдні вулиці. Люди ховаються навіть не від щоденних, а від щогодинних вибухів, які постійно чути то далеко, то зовсім близько. Росіяни нещадно знищують місто КАБами та іншими снарядами.
А раніше Оріхів був таким.
Херсон
Ми показали тільки деякі міста, які були зруйновані через повномасштабну агресію Росії. Насправді знищених населених пунктів набагато більше і окупанти день за днем продовжують це робити.