"До" та "після" вторгнення: якими були зруйновані українські міста та який вигляд мають зараз (фото)

До другої річниці повномасштабного вторгнення ТСН.ua підготував матеріал, як виглядали знищені і зруйновані українські міста до і після повномасштабного вторгнення.

Повномасштабне вторгнення РФ до України стало найжорсткішим військовим конфліктом на європейському континенті від часів Другої світової. Навіть бойові дії на Балканах наприкінці ХХ ст. не були такими жорсткоким і кровопролитними.

Російські окупанти нещадно знищують українські міста та села. Ракети та дрони падають на житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Населені пункти на лінії зіткнення РФ просто стирає з лиця землі, намагаючись просунутись далі і захопити ще більше українських терторії. Авдіївка, Бахмут, Соледар, Мар'їнка та багато інших – тепер лише точки на карті. Там не залишилося жодного вцілілого будинку.

До другої річниці повномасштабного вторгнення ТСН.ua підготував матеріал, як виглядали знищені і зруйновані українські міста до і після повномасштабного вторгнення.

Волноваха

Зауважимо, що і до "повномасштабки" Волноваха страждала від російських обстрілів. Так, 13 січня 2015 року окупанти обстріляли рейсовий автобус, внаслідок чого загинули 12 осіб, ще 18 поранено.

Розстріляний автобус / Фото: YouTube

Проте попри близькість до лінії фронту всі "восемь лєт, когда бамбілі Данбас", місто жило спокійним, наскільки це було можливо, життям.

Фото: Фото з відкритих джерел

Стадіон у Волновасі. Фото: Facebook/Дмитро Лубінець

Відремонтована школа №5 у Волновасі. Фото: Донецька ОДА

Волноваха – чи не один з перших населених пунктів, які були повністю зруйновані РФ під час повномасштабного вторгнення. Місто – важливий транспортний вузел, його окупанти намагалися захопити у перші дні великої війни.

27 лютого 2022 року окупанти спершу захопили Волноваху, але незабаром були вибиті з міста українською армією. До 12 березня, коли росіяни знову захопили Волноваху, вони нещадно обстрілювали місто.

Повідомлення ДСНС за 12 березня 2022 року

Тепер те малочисельне населення, яке залишилося, живе без світла, води та опалення, сточи день за днем у чергах за безплатною їжею.

Цинізм росіян: замалювали жовто-блакитне серце триколором, а руїн навіть не намагаються відновити / Фото Волноваха.City

Маріуполь

Під час облоги Маріуполя та "Азовсталі" росіяни практично знищили це місто – великий промисловий центр півдня України, у якому до повномасштабного вторгнення проживал понад 400 тис. осіб.

Таким був Маріуполь, коли його "бамбілі восємь лєт".

Таким був Маріуполь до війни / Фото: Вікіпедія

Маріуполь святкує день звільнення. 2021 рік.

А таким став після "освобождєнія".

Фото: Getty Images

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Associated Press

Зруйнований російськими окупантами маріупольський драмтеатр / Фото: Маріупольська міська рада

Будинок з годинником у Маріуполі до і після знищення / Колаж: ТСН.ua

Тепер окупанти намагаються створити враження "відновлення" міста: зносять пошкоджені житлові будинки, виселяючи з них місцевих жителів, і нашвидкуруч будують нові.

Новобудова на місці "Будинку з годинником" у Маріуполі / Скриншот

Проте у нові будинки заселяють не місцевих, а завезених росіян, які мають виконуват роль гауляйтерів. Йдеться про силовиків, так звану "адміністрацію", вчителів, які будуть забивати мізки маріупольсьих дітей "руськім міром", та інш.

Легендарний завод "Азовсталь" до війни

Фото: Associated Press

Фото: УНІАН

і після

Фото: Дмитро Козацький/Facebook

Окупанти на "Азовсталі" / Фото: Associated Press

Сєвєродонецьк і Лисичанськ

Сєвєродонецьк та Лисичанськ Луганської області познайомилися з "руськім міром" ще 2014 року. Та 22 і 24 липня 2014 року відповідно обидва міста були звільнені. Після окупації Луганська Сєвєродонецьк став адміністративним центром області.

Сєвєродонецьк до початку великої війни / Фото donbas24

Разом із Лисичанськом вони складали агломерацію.

А такими ці міста стали після приходу "руського міра".

Театр Сєвєродонецька / Фото: Сергій Гайдай

Одна з багатьох зруйнованих багатоповерхівок Сєвєродонецька / Фото: Сергій Гайдай

Лисичанськ / Фото: Сергій Гайдай

І навіть після понад 1,5 р. окупації росіяни не збираються відновлювати ці міста. Це – свіжі фото з Сєвєродонецька, опубліковані у соцмережах.

Зруйнований Сєвєродонецьк / Фото Северодонецк online

Соледар

Таким був Соледар у квітні 2022 року. Тоді сюди ще не дістали "визволителі".

Про рішення українського командування піти з Соледару оголосили 25 січня 2023 року. На такий крок Україна пішла для того, щоб зберігти життя своїх військових.

І таким він став після приходу росіян.

Зруйнований Соледар / Скриншот

Зруйнований Соледар зняли на відео

Бахмут

Битва за Бахмут стала однією з найкривавіших за час повномасштабного вторгнення.

Таким був Бахмут раніше.

Фото: Фото з соціальних мереж

А таким став тепер.

Фото: Фото з соціальних мереж

Фото: Associated Press

Та не лише Донбас постраждав від рук російських окупантів. Слобожанщина, Запоріжжя, та навіть Сіверщина, яка розташована далеко від фронту, але близько від РФ, постійно страждають від руйнівних російських обстрілів.

Оріхів

Наприклад, прифронтове місто Оріхів на Запоріжжін а 95% зруйнований через постійні російські обстріли. За словами голови ОВА Федорова, у місті безлюдні вулиці. Люди ховаються навіть не від щоденних, а від щогодинних вибухів, які постійно чути то далеко, то зовсім близько. Росіяни нещадно знищують місто КАБами та іншими снарядами.

Фото: Національна поліція України

А раніше Оріхів був таким.

Фото: Фото з соціальних мереж

Херсон

Фото: paikova_olesia

Ми показали тільки деякі міста, які були зруйновані через повномасштабну агресію Росії. Насправді знищених населених пунктів набагато більше і окупанти день за днем продовжують це робити.

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