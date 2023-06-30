До теракту все готово: стала відома ймовірна дата, коли РФ може підірвати Запорізьку АЕС

Окупани почали виводити особовий склад "Росатому " із ЗАЕС і напряму сказали працівникам, які лишаються, звинувачувати у всьому Україну.

Вчинити теракт на Запорізькій АЕС окупанти, швидше за все хочуть 5 липня. Бо військовий контингент уже поступово залишає територію станції і зменшує кількість патрулів в Енергодарі.

Низка працівників ЗАЕС також отримали вказівку виїхати зі станції до 5 липня. Перші втікачі – співробітники "Росатому", повідомила українська розвідка. В ГУР говорять, що персоналу, який на станції лишається, дано чітку вказівку "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну.

А тим часом в чотирьох українських регіонах два дні поспіль тривають масштабні навчання: як діяти і куди бігти, якщо окупанти таки підуть на зумисний підрив ЗАЕС.

Які сценарії прораховують нині в кількох відомствах, йдеться в ТСН.

Чотири українські регіони – Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина та Миколаївщина другу добу поспіль тренуються. На місцях мають знати, як діяти, якщо росіяни підуть на черговий терористичний акт – зумисну аварію на окупованій нині найбільшій атомній електростанції Європи.

За найгіршим сценарієм, найбільша небезпека буде у 50-кілометровій зоні навколо станції. Однак і за сотню кілометрів ймовірне забруднення. Саме тому тут ретельно відпрацьовують усе до найдрібніших деталей: хто і як має повідомити людям про те, що аварія сталася, де розгорнути пункти санобробки людей та техніки, де влаштувати дозиметричний контроль і скільки потрібно потягів для евакуації людей.

Однак, центр керування такою операцією – в кризовому центрі "Енергоатому", де сьогодні очільники усіх відомств звітували, як проходять навчання. Саме сюди надійде перша інформація, якщо трагедія на ЗАЕС таки станеться. Наскільки вона ймовірна? Керівник української розвідки Кирило Буданов попереджає – російські військові вже підготували усе до створення техногенної катастрофи.

"Те що вони зараз почали виводити свій особовий склад "Росатом" звідти і напряму сказали працівникам, які лишаються: "нема чого хвилюватися, але якщо щось станеться – вина виключно України", красномовно сам за себе говорить", – каже Буданов.

Міністр енергетики Герман Галущенко після наради акцентує, що б не сталося на ЗАЕС - відповідальність за це лежить винятково на окупантах.

"Насправді росіяни мають можливості вчинити терористичний акт на станції. Сценарії такого акту є різні, їх насправді є багато. Але ключове – сьогодні вся відповідальність за будь-яку можливу подію на станції чи то внаслідок підриву свідомого, на Росії", – сказав Галущенко.

Те, що точно відомо сьогодні – окупанти на ЗАЕС замінували ставок-охолоджувач, біля 4-х з шести енергоблоків терористи розмістили вибухівку. Президент "Енергоатому" Петро Котін каже, ситуація ускладнюється ще й тим, що росіяни відрізали українську компанію від постійного моніторингу радіації. Тобто, якщо на ЗАЕС станеться викид – ми про це не дізнаємось одразу.

"Вже кілька місяців, коли окупанти нам обмежили доступ. Ми маємо датчики постійного моніторингу на підконтрольній нам території на Правобережжі. і по всіх датчиках, якщо буде дійсно викид на Запорізькій атомній станції, ми будемо мати інформацію через декілька годин", – сказав Котін.

Тут також сподіваються на швидку реакцію експертів МАГАТЕ, які постійно присутні на станції. Директор агенції Рафаель Гроссі в інтерв’ю французскому телеканалу сьогодні ще раз наголосив, що ситуація на ЗАЕС – серйозна.

"Моя команда знаходиться на місці і вони звітують про ситуацію щодня. Я поки не бачу підготовки удару РФ по атомній станції. Втім, не виключаю, що це може статися у майбутньому", – сказав Гроссі.

Саме на такий випадок, в Україні розгорнули масштабні навчання. Якщо катастрофа станеться, люди про це дізнаються з системи оповіщення на місцях.

Посадовці підрахували, що для евакуації людей з чотирьох регіонів знадобиться 20 потягів. У разі найгіршого сценарію тимчасово покинути свої домівки будуть змушені 300 тис. людей. І це не враховуючи тимчасово окуповані території.

The War Zone розповів, що у росіян вже все Нагадаємо, керівник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв’юThe War Zone розповів, що у росіян вже все готово для здійснення підриву.

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