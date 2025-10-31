ТРЦ «Гулівер» / © gullivercenter.com

До ТРЦ «Гулівер» у Києві не пускають відвідувачів. Про це повідомляють місцеві телеграм канали, публікуючи кадри, на яких помітно, як люди у уніформі завертають людей від входу до будівлі.

Також повідомляється, що це поліція на вході до центру не пускає людей.

У поліції Києва ТСН.ua повідомили, що до ТРЦ «Гулівер» правоохоронців не викликали, а людей до приміщення не пускає саме охорона ТЦ.

У поліції додають, що їм також не надходила інформація про можливе замінування ТРЦ.

Нагадаємо, поліція Києва затримала чоловіка, причетного до вибуху на «Укрпошті» у Солом’янському районі. Ним виявився 40-річний мешканець Тернополя. Попередньо встановлено, що чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів, зробивши на них гравіювання, та відправив через поштові відправлення. Вибухонебезпечна посилка зі снарядом здетонувала у сортувальному центрі під час огляду. На жаль, п’ятеро співробітників «Укрпошти» зазнали поранень.