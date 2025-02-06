До України прийшла справжня зима: чи надовго затримаються морози

В Україні зима показує свій характер.

Якою буде погода у четвер, 6 лютого, та як надовго затримається мінус – дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Як розповіла ТСН.ua керівниця відділу метеорологічних прогнозів "Укргідрометцентру" Наталія Голеня, зими як такої наразі поки що немає, були окремі зимові періоди у листопаді, у грудні та січні. Також кілька днів спостерігалась від’ємна середньодобова температура. А переважно вона була вищою за нуль градусів.

"Такі зими стали в Україні характерними, температурних мінімумів за останні 20 років не фіксуємо, дещо морозніше у Карпатах та на півночі Сумщини і Чернігівщини. Лютий поточного року розпочнеться порівняно низькими температурами, бо до України з північного заходу і півночі прийде арктичне повітря. Однак переважатиме хмарна погода, тому ці "мінуси" ми не дуже відчуємо", - уточнила вона.

За її даними, нічна температура до 6 лютого поступово знизиться до 5-8 градусів морозу, денна – до 0-5 градусів морозу. Потім погода знову змінюватиметься.

Синоптикиня вважає, що сніговий покрив у лютому ймовірний у північних і східних областях, у решті областей – навряд. Якщо сніг там і випаде, то швидко розтане.

"Кліматична характеристика лютого 2025 року така: середня місячна температура повітря від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Зазначимо: це досить помітно як для зимового місяця", - сказала вона.



Синоптикиня Наталка Птуха також зазначає, що температурні показники лютого в Україні будуть вищими за кліматичну норму, та й опадів буде менше за норму.

"Але очікуємо, що в плані опадів, то їх може бути менше за кліматичну норму. Тому що у нас, якщо дивитися на процеси, то там в перших числах ще можуть бути якісь, скажімо так, атмосферні фронти і, відповідно, опади. Хоч, знову ж таки, невеликі", - додала синоптикиня.

Погода у четверг, 6 лютого

Сьогодні, 6 лютого, невеликий сніг очікується у північній частині, вдень також у західних та східних областях. На півдні та у центрі без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -2...-7 °С, вдень -2...+3 °С. У Карпатах вночі -6...-11 °С, вдень -1...-6 °С.

Раніше синоптики повідомили про погоду у лютому. Більше про це читайте у новині.

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