До України прийшло друге бабине літо: як надовго затримається тепла погода

Від 25 жовтня і до початку листопада в країні очікується відчутне потепління.

Таким приємним прогнозом з ТСН.ua поділився народний синоптик Стас Щедрін.

"Від 25 жовтня та орієнтовно до 4-6 листопада в Україні знов очікується відносно сильне потепління до 14-19°. Це вже буде остання хвиля тепла, а потім, скоріш за все, різко похолодає, задощить та навіть засніжить", - зазначає синоптик.

Раніше повідомлялося, що цього тижня до України знов повернеться тепла погода, яка затримається щонайменше до кінця жовтня.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму. Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух повідомила, що зима цього року в Україні очікується теплою.

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