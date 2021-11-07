До України рухається арктичне повітря: вночі будуть морози, місцями ляпатиме мокрий сніг

До України рухається арктичне повітря: вночі будуть морози, місцями ляпатиме мокрий сніг

Різке похолодання очікується від вівторка.

Наступний тиждень в Україні буде дуже морозним. Синоптики обцяють місцями мокрий сніг.

Про це 7 листопада ідеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Арктичний холод рухається з півночі Європи в бік України буквально в ці хвилини. Але його подих українці відчують від вівторка.

У понеділок, 8 листопада, позначки ще триматимуться в межах +10 на півночі, заході та сході.

Але за добу температура різко обвалиться. У вівторок, 9 листопада, на півночі і заході буде до +3. На сході і півдні - до +7. Ночами доходитиме до 5 градусів морозу.

Дощі на початку тижня мігруватимуть у всій Україні. Синоптики кажуть, вони легко можуть перетворитися на мокрий сніг. Зокрема, в Карпатському регіоні.

Метеозалежніть: тиждень буде дуже морозним

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання