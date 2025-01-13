До України йде похолодання: у деяких областях очікуються серйозні мінуси

Найближчими днями в Україні очікується зниження температури та опади.

Що ми побачимо на стовпчиках термометрів на початку тижня та які погодні сюрприз підготував для України другий місяць зими – дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Від 13 січня в Україні очікується суттєве зниження температури. Найхолодніше буде в Карпатському регіоні, де стовпчики термометрів опустяться до -7 градусів. На решті території температура триматиметься близько нуля, а на заході країни прогнозують незначні мінусові показники.

Згідно з погодними картами Ventusky, ще холодніше буде вночі 14 січня. У Карпатах похолодає до -11 градусів. Значне зниження температури торкнеться також Тернопільської, Чернівецької та Вінницької областей, де очікується до -7 градусів.

Удень, 14 січня, температура повітря коливатиметься близько нуля градусів, подекуди з невеликими мінусовими значеннями. Нічні години знову принесуть похолодання: у Карпатах до -6 градусів, а східні регіони України відчують морози від -3 до -5 градусів.

Січнева погода

Загалом погода в січні буде мінливою. Якщо перші дні місяця минули в умовах достатньо теплої погоди, то далі прийдуть атмосферні фронти з опадами і похолоданням, запевняє синоптикиня Наталка Птуха.

Примітно, що кліматологи звернули увагу на цікаву тенденцію, що в зимовий період в Україні стають характерними коливання температури.

"Це входить у норму останнє десятиліття. Від +5 до -5 градусів, немає стабільних морозів, немає стабільного снігового покриву. Ми бачимо таку тенденцію – мороз є, але буквально на два-три дні, а потім температура знову підвищується і знову плюси", – зауважила Птуха.

Січень буде досить теплим, як для зими, і значних морозів очікувати не варто. Такий прогноз озвучив народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Він зазначив, що погода у першій декаді січня буде досить різноманітною, очікуються різкі переходи від "плюса" до "мінуса".

Друга декада розпочнеться з плюсової температури вдень із невеликим "мінусом" вночі. Водночас від середини місяця синоптик прогнозує посилення опадів, і одночасно зниження температури.

Третя декада січня за температурою не буде вирізнятись – похолодання буде лише перші кілька днів, а тоді очікується потепління із "плюсом" протягом дня. В середині третьої декади також можливі кілька днів опадів, прогнозує синоптик.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода в Україні найближчими днями. Більше про це читайте у новині.

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