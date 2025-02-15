До України йде потужний сніговий шторм: прогноз погоди на 15-16 лютого

Синоптики попередили українців і про снігопад, і про мороз у низці областей.

Чим ще здивує погода впродовж наступних двох днів – дивіться на TСН.ua.

Україну засипле снігом

Синоптикиня Наталка Діденко оприлюднила прогноз погоди на найближчі дні. За її словами, у суботу, 15 лютого, можливі сильні опади на сході, півдні та в центрі України - сніг, мокрий сніг, на півдні - з дощем. Знову відновиться холодна морозна погода. Послаблення холоду, за попередніми прогнозами, які потребуватимуть уточнення, можливе після 25 лютого.

Прогноз від метеоролога

Прогноз погоди на вихідні зробив і метеоролог Ігор Кібальчич. За його даними, у суботу, 15 лютого, місцями у північних, західних областях, а також у південній половині очікуються невеликі опади у вигляді снігу та мокрого снігу, на Одещині та у Криму з дощем. В решті регіонів переважно без опадів. Вітер північно-східний, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 °С, вдень -3...+2 °С.

У південних областях та у Криму вночі -2...+3 °С, вдень +2...+7 °С.

У неділю, 16 лютого, у південних, західних областях, вдень також місцями у центральних регіонах пройдуть помірні, часом значні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Вітер переважно східної чверті, 5 - 10 м/с, на півдні країни поривчастий. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 °С, вдень -3...+2 °С. У південних регіонах та на Закарпатті вночі -2…+3 °С, вдень 0…+5 °С.

Чи вдарять ще сильні морози у лютому - читайте у новині.

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