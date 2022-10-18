До України йдуть циклон та атмосферні фронти: як зміниться погода найближчими днями

До України йде похолодання з дощами, мокрим снігом та морозами вночі. Проте протримається воно не довго.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів народний синоптик Стас Щедрін.

"Починаючи від 19 жовтня і до 24-25 жовтня до України надійдуть циклон та його атмосферні фронти, які зумовлять по всій країні, окрім півдня, дощі з переходом в мокрий сніг, налипання мокрого снігу, поривчастий вітер та суттєве похолодання від 4° тепла до 5° морозу вночі та до 0-6° вдень. У південній частині нашої країни снігу поки що не чекаємо, а от на дощі природа буде щедрою", - прогнозує синоптик.

Він також додає, що така погода протримається в Україні не довго і вже від 23-24 жовтня знову очікується потепління аж до 15-18°.

Про зміну погоди 19-20 жовтня повідомляє також і Укргідрометцентр. Так, там зазначають, що від середини тижня атмосферні фронти принесуть до України опади - дощі, 20 жовтня в Карпатах з мокрим снігом. У більшості областей місцями пориви північно-західного вітру, 15-20 м/с. Температура вночі 1-8° тепла, вдень поступове зниження до 4-10° тепла, в Карпатах до 0°.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму. Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух повідомила, що зима цього року в Україні очікується теплою.

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