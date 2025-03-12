До України йдуть похолодання, дощі та штормовий вітер: коли зміниться погода

Синоптики розповіли, яких погодних сюрпризів варто очікувати найближчими днями в Україні.

За їхніми даними, в Україні відбудеться різка зміна погоди. Всі подробиці дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Прогноз погоди на 12 березня

Сьогодні у західних областях, у північних та на Вінниччині пройдуть дощі. У південній частині, у центральних областях та на сході - штормовий вітер південно-західного походження до 15-20 метрів за секунду. На заході та півночі - рвучкий. Такий прогноз зробила синоптикиня Наталя Діденко.

У північних районах Сумщини та Чернігівщини похолоднішає до +9+12 градусів. Проте до загального похолодання ще трохи часу - у більшості областей України завтра, 13 березня, передбачається +12+18, на півдні та в центрі місцями до +18+20 градусів.

У Києві 12 березня урагану не буде, а буде рвучкий південно-західний вітер.

Прогноз погоди від метеоролога

Прогноз погоди на найближчі дні зробив і метеоролог Ігор Кібальчич. За його даними, у середу, 12 березня, у західних, центральних та північних регіонах пройдуть короткочасні невеликі дощі, вдень у західній частині місцями з грозами.

На решті території країни без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, вдень +13…+18 °С, у південних областях та Криму до +20 °С.

У четвер, 13 березня, вночі у західних, північних та місцями східних областях, вдень на півдні (за винятком Криму) пройдуть короткочасні дощі. В решті регіонів України без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +14…+19 °С, у Криму місцями +20…+23 °С.

У п'ятницю, 14 березня, на всій території країни очікується нестійка погода з короткочасними дощами, вдень у західних областях місцями грози. Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +7…+12 °С, вдень +12…+17 °С, на крайньому заході +7…+12 °С.

Прогноз погоди на вихідні

Вихідними, 15-16 березня, погода також не дуже потішить.

У суботу, 15 березня, місцями в Україні пройдуть короткочасні дощі, на Лівобережжі вдень можливі грози. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, часом поривчастий. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, вдень +11…+16 °С. У північних та західних регіонах вночі -1…+4 °С, вдень +5…+10 °С.

У неділю, 16 березня, вночі у східних, південних та західних регіонах очікуються невеликі короткочасні дощі. Вдень у західних, південних та центральних областях під впливом активного південного циклону пройдуть помірні, подекуди значні дощі. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, вдень +10…+15 °С.

У західних та північних областях вночі -2…+3 °С, вдень +5…+10 °С.

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що загалом березень очікується теплим, про сніг можна забути до нової зими, навіть дощів буде не рясно. Однак протягом місяця можливі помітні коливання температури від тепла до холоду.

Друга половина березня очікується помітно холоднішою за першу: циклон з півночі принесе у регіон не лише похолодання до +5-6 градусів удень і від -1 до +2 уночі, а й майже щоденні невеликі дощі. Тепло почне повертатися тільки ближче до квітня.

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