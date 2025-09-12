Лідери ЄС у Києві змушені були перервати захід через повітряну тривогу: вони розповіли про враження

Саміт у Києві / © ТСН

Реклама

У Києві пройшов 5-й «Саміт перших леді та джентльменів», а головною його темою стала освіта. В умовах війни, кажуть учасники, саме навчання є однією з запорук виживання нації. Знання допомагають протидіяти дезінформації ворога, винаходити нові технології та протистояти загрозам.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

«Кожне покоління залишає слід. Освіта визначає який», — такий напис зустрічає гостей Мистецького арсеналу на промовистій інсталяції.

Реклама

Невдовзі ця інсталяція поїде різними країнами світу, щоб там побачили, в яких умовах доводиться навчатися українським дітям і що попри все, вони мають змогу сідати за парти. Та поки представники десятків країн бачать це саме в Україні на 5-му «Саміті перших леді та джентльменів».

Попри постійні обстріли до України особисто завітали перші леді та джентльмени з 6 країн, а також освітяни, науковці, вчителі та навіть нобелівські лауреати з різних куточків світу. Виступи учасників переривав сигнал повітряної тривоги. Після відбою гості кажуть, що вражені, як Україні доводиться адаптуватися до нової реальності, зокрема і в навчанні.

«Коли ти відчуваєш безпеку, коли розумієш, що процес тривалий, то навіть у таких умовах можна продовжувати вчитися і відволікатися від тривоги. Ми можемо створити паралельний простір, безпечний, де діти можуть навчатися. І думаю, в цьому вчитель відіграє велику роль», — каже генеральна секретарка Міністерства освіти та досліджень Естонської Республіки Тріін Лаасі-Оіге.

«Я просто вражена, як ви впорюєтеся з такою ситуацією. І дуже важливо, щоб дітей підтримували, і тоді вони зможуть ухвалювати свої важливі рішення», — каже перша леді Німеччини Ельке Бюденбергер.

Реклама

Тривоги, зруйновані заклади, російська агресія — все це є свідченням, що речі, які ми сприймали як даність, Україна під час війни змушена виборювати, каже зі сцени перша Леді Олена Зеленська.

Але навіть попри такі випробовування, наголошують перші леді, освіта має бути на першому місці, адже через нестачу знань люди часто стають легкою здобиччю для тиранів і ворогів. Про це зі сцени нагадують і президенти України та Фінляндії Володимир Зеленський та Александер Стубб.

Кажуть, на прикладі Росії бачать, як та змалку зомбує своє суспільство і намагається зробити це у світі. Тому кожна держава має виховувати у своїх учнів національну свідомість, створювати власний контент, популяризувати свої мову й культуру.

Україна своєю чергою також активно змінює підходи до освіти, впроваджує нові предмети та технології, є одним із лідерів у цифровізації освіти. Держава працює над створенням власних моделей для штучного інтелекту та нових технологій зі ШІ, які використовуватимуть школярі та студенти. І це, кажуть, вкрай важливо, адже молодь, яка щойно закінчила навчання, часто приносить нові нестандартні ідеї.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 18:00 новини 12 вересня. Вбивцю Кірка ЗАТРИМАЛИ! За Тетяну Крупу внесли заставу