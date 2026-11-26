Валерія Мовчан з батьком / © ТСН

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До України вдалося повернути дитину, яка півтора року не бачилася з рідним батьком.

Це історія 12-річної Валерії Мовчан. У червні цього року дівчинка зникла в італійському місті Чеккано. Там вона жила разом із бабусею. Коли дівчинку знайшли, з’ясувалося, що вона втекла, бо хотіла повернутися в Україну до батька.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Опіка в родині мера та пів року боротьби за возз'єднання

Після цього інциденту італійський суд довірив тимчасову опіку над дитиною родині мера міста Чеккано Андреа Кверкі. Рідний тато Валерії перебував в Україні і не міг виїхати за кордон через воєнний стан.

Офіс омбудсмана протягом пів року працював над воззʼєднанням родини. Зокрема, там готували документи і допомогли організувати приїзд батька до Італії, попри обмеження. Саме це, на думку уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, стало вирішальним аргументом для італійських суддів. Вони ухвалили рішення терміново повернути дівчинку батькові на територію України.

Прецедент для повернення сотень інших українських дітей з ЄС

І це перший такий випадок у практиці італійського суду. Це рішення в Офісі омбудсмана називають прецедентом, адже інші держави через воєнний стан зазвичай не повертають Україні дітей, які опинилися за кордоном без батьківського піклування. Про це в коментарі ТСН розповів Дмитро Лубінець:

Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини: «До цього часу у нас, на жаль, італійські, як і європейські суди виходили з того, що настільки небезпечна ситуація на території України, що краще не давати дозвіл на повернення навіть українським дітям навіть до їхніх рідних. І тепер ми будемо використовувати це рішення і для повернення інших українських дітей, які, в тому числі, в подібній ситуації опинились у країнах Європейського Союзу. На сьогодні у мене в роботі 196 звернень, які стосуються 290 українських дітей».

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