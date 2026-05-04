До України повертається аномальне тепло до +26 градусів, але можливі "сюрпризи"

Довгоочікуване тепло нарешті повернулося до України. За даними Укргідрометцентру, найближчими днями температура повітря місцями підніматиметься до комфортних +26 градусів. Теплі повітряні маси з західної Європи впевнено відтискають холоднечу на схід, проте температурний розрив між регіонами все ще залишається значним.

Де буде найтепліше

Справжнє травневе сонце найбільше тішитиме мешканців західних і північних областей — саме там стовпчики термометрів сягнуть позначки +26°C.

Натомість південні та східні регіони поки залишаються у полоні прохолоди:

У Криму та Приазов’ї температура коливатиметься в межах +9°C…+14°C.

Нічна температура на більшості території становитиме +5°C…+11°C, а на сході буде найхолодніше — від +1°C до +6°C.

Чи чекати на опади

Майже протягом усього тижня по всій території України буде сухо. Проте ближче до вихідних синоптична ситуація зміниться. У західних областях можливі перші травневі сюрпризи — короткочасні дощі та навіть грози.

Фахівці радять насолоджуватися сонячними днями, адже теплий циклон з Європи нарешті ставить крапку у тривалих весняних холодах.

