До України повертається аномальне тепло до +26 градусів, але можливі "сюрпризи"

До України повертається довгоочікуване тепло: температура підніметься до +26°C. Дізнайтеся, у яких регіонах буде найтепліше та де пройдуть грози.

© Pixabay

Довгоочікуване тепло нарешті повернулося до України. За даними Укргідрометцентру, найближчими днями температура повітря місцями підніматиметься до комфортних +26 градусів. Теплі повітряні маси з західної Європи впевнено відтискають холоднечу на схід, проте температурний розрив між регіонами все ще залишається значним.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Де буде найтепліше

Справжнє травневе сонце найбільше тішитиме мешканців західних і північних областей — саме там стовпчики термометрів сягнуть позначки +26°C.

Натомість південні та східні регіони поки залишаються у полоні прохолоди:

  • У Криму та Приазов’ї температура коливатиметься в межах +9°C…+14°C.

  • Нічна температура на більшості території становитиме +5°C…+11°C, а на сході буде найхолодніше — від +1°C до +6°C.

Чи чекати на опади

Майже протягом усього тижня по всій території України буде сухо. Проте ближче до вихідних синоптична ситуація зміниться. У західних областях можливі перші травневі сюрпризи — короткочасні дощі та навіть грози.

Фахівці радять насолоджуватися сонячними днями, адже теплий циклон з Європи нарешті ставить крапку у тривалих весняних холодах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 4 травня. Удар по Дніпру! МОСКВА АТАКОВАНА ДРОНАМИ! СКІЛЬКИ радіти ТЕПЛУ?

